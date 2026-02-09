九天連假治安迎考驗 雲林警力全面動員守平安

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】因應春節9天連續假期帶來的大量返鄉與觀光人潮，雲林縣政府與警察局全面啟動「115年加強重要節日安全維護工作」，雲林縣長張麗善與副縣長謝淑亞、陳璧君兵分三路為第一線執勤人員加油打氣，縣長張麗善於啟動首日晚間前往北港分局及台西分局慰勞執勤人員，感謝警政同仁於假期間堅守第一線。

張麗善指出，春節期間交通流量大增，尤其交流道、火車站、觀光景點及大型廟宇周邊，都是交通與治安重點區域，警方除加強巡邏外，也同步投入交通疏導及為民服務，確保民眾出行安全順暢。

廣告 廣告

她也肯定雲林警政團隊近年在反詐騙、反毒品及肅槍等專案工作上的努力，成果屢獲全國肯定，展現警察專業形象與執法成效。縣府期盼在警民攜手合作下，讓縣民安心過年、平安迎新春。

雲林縣警局長黃富村表示，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，115年「加強重要節日安全維護工作」自9日22時開始至23日24時結束，為期15天。統合警察、義警、民防、義交、守望相助隊等各種維安力量，針對縣內治安熱點、金融機構及交通要道加強巡邏與勤務部署，並即時回應民眾需求，讓民眾平安快樂過好年。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）