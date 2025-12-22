九天30週年展 從廟口戰鼓走向國際藝術傳奇

▲九天民俗技藝團走過30個年頭，讓臺灣陣頭文化被世界看見(圖／文化局提供)

[NOWnews今日新聞] 從1995年廟口的鼓響，到如今站上國際劇場，九天民俗技藝團走過了30個春秋。日前九天於園區舉辦 30 週年感恩茶會。邀集各界貴賓齊聚，共同見證九天如何將傳統陣頭文化轉化為國際級藝術舞台；台中副市長鄭照新親臨致詞，肯定九天在台灣文化推廣上具備舉足輕重的地位，是台灣文化的驕傲。

台中市文化局表示，九天民俗技藝團成立以來，始終在做一件「不簡單」的事：將被視為常民信仰的陣頭，轉化為具備音樂、舞蹈、武術與戲劇張力的「陣頭劇場」。從最初在廟口演出的在地劇團，到多次代表台灣登上國際舞台，不斷挑戰自我，今年更榮獲國藝會「Taiwan Top 演藝團隊」的至高榮譽。

九天民俗技藝團長許振榮感性表示，這場30週年感恩茶會不僅是回顧，更是展望。他指出，我們整理了30年的歷史，是為了向所有支持九天的夥伴致謝。未來30年，希望讓政府與藝術界真正重視台灣陣頭深厚的文化底蘊，看見其作為世界唯一藝術價值的潛力。

▲九天30週年特展民眾預約參觀(圖／文化局提供)

藝術總監許懷文則補充，陣頭在台灣常被視為次文化，定位模糊，但九天的信念始終如一，「找尋並啟發陣頭的無限可能。」未來目標將持續從廟口推向全球，呈現更具深度的藝術面貌。

九天民俗技藝團進一步指出，「九天30週年特展」，以「從廟才有團」為起點，展出多件極具歷史意義的珍貴物件，包含創團初期使用的器物、戰鼓、家將服飾，到近年來與台灣訂製西裝品牌GAUTE聯手合作的西服展示，以及大型裝置藝術與影像紀錄，完整呈現九天的發展歷程，歡迎有興趣的民眾預約登記參訪，更多訊息請至劇團官網。

