九如國小攜手內惟藝術中心 重現百幅「古內惟水族圖鑑」

九如國小與高雄市內惟藝術中心及山津塢團隊藝術家李怡志、陳依寧攜手合作，近日啟動「二○二五古內惟傳奇藝術行動攜手計畫」，該計畫以百年「古內惟埤」為題，透過傳統工藝，帶領學子重現一百幅古內惟水族生態圖鑑，一同找回因都市發展而逐漸消失的古內惟生態水文傳奇。(見圖)

主辦單位今(廿二)日說明，該計畫以三次課程、歷時六小時的深度體驗模式進行；藝術家李怡志、陳依寧親自指導台灣幾乎消失的傳統「大漁旗」米糊防染製旗技術，九如國小的學長陳坤毅也受邀參與授課，他透過歷史圖片的分享，生動地為學弟妹們講述了屬於內惟埤的水文記憶與變遷，引導學童們認識古內惟埤塘曾有的豐富生態，如大頭鰱、鯽魚、鱸鰻等魚蝦貝類。

學生們在課程中表現出極高的熱情與創意，他們首先發揮想像，以原生物種為靈感進行繪圖，接著將型版塗上防染米糊，並在藝術家的指導下進行染料彩繪，重現古內惟水族生態圖鑑。

高雄市立美術館教育公共服務部主任洪金禪也親自參與該課程，並表示內惟藝術中心作為在地文化與藝術推廣的核心，希望透過該課程結合在地國中小學及社區學生，共同完成這項珍貴的創作，讓藝術深入生活，同時傳承在地生態記憶。

九如國小校長林嘉文指出，這項計畫不僅是藝術教育，更是結合文史、生態與傳統工藝的跨領域學習；透過親手製作，學生們對生長的土地產生了更深刻的連結與情感，感謝內惟藝術中心給予計畫的支持。

協助課堂指導老師蕭尹婷主任強調，九如國小的校訂課程以走讀柴山為題，藝術家團隊專注柴山腳下的埤塘，看到學生們努力與用心地描繪內惟埤塘的「消失的生物」，體會到傳統工藝與地方記憶的珍貴價值。

這些充滿童趣與奇想的魚蝦貝類彩旗，將由藝術家策劃於二○二六年四月在內惟藝術中心展出，共同構成一幅跨越時空的古內惟埤魚圖鑑，期待九如國小的大漁旗展出，展現世代對話與地方共創的成果。