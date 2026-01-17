九如巴轆公園啟用 菸葉主題共融遊戲塔登場

▲縣長周春米、九如鄉長藍聰信與家長、孩子一同體驗三座不同的主題遊具。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 屏東再添共融新亮點，九如鄉巴轆公園今（17）日正式啟用，縣長周春米主持典禮表示，工程總經費近1億2千萬元，縣府自籌1億元，並感謝中央補助與縣議會支持。新年將至，歡迎鄉親闔家前來走春，享受親子同樂時光。

▲巴轆公園前身為菸葉改良場，原設施設備老舊損毀，歷經一年的整建工程，如今以煥然一新。（圖／屏東縣府提供）

周春米與家長、孩子一同體驗三座不同難易度的主題遊具。她指出，屏東持續推動共融遊戲場，讓不同年齡與需求的孩子都能在安全、友善的環境中成長。

▲巴轆公園提供小朋友們安全且現代的共融遊戲空間，也成為民眾日常散步休憩的園區。（圖／屏東縣府提供）

巴轆公園為上任後首座完成規劃並啟用的旗艦型共融遊戲場，基地前身為菸葉廠舊址，設計以菸葉意象結合在地檸檬元素，並將原滯洪池與步道打造為生態水池，兼顧遊憩與休憩。

縣府表示，公園保留歷史紋理，將菸葉廠房轉化為具挑戰性的遊戲設施，並設有生態池、步道與滑輪場，全區無障礙設計，成為兼具文化深度與全齡共融的屏北新地標。

