九如巴轆公園正式啟用 打造屏北全齡共融新標竿 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】過年前夕，屏東又增添了一座共融式遊戲場！備受鄉親期待的九如鄉巴轆公園於今(17)日正式啟用，縣長周春米主持典禮時表示，此工程總經費近1億2,000萬，其中縣府自籌1億，其餘由中央補助，特別感謝縣議會支持，未來縣府團隊將持續投入資源建設屏北地區，農曆過年將至，歡迎鄉親前來走走、遊玩，享受一整天親子同樂的快樂時光!

九如巴轆公園正式啟用 打造屏北全齡共融新標竿 - https://www.watchmedia01.com

17日一早，周縣長與家長、孩子們一同開箱三座不同難易度的主題遊戲設施，更童心大發地陪孩童玩起溜滑梯，看見小朋友們臉上洋溢著燦爛笑容、玩得不亦樂乎，也讓周縣長感到相當欣慰，她說，屏東在推動共融遊戲場的路上始終走在最前端，期盼透過共融遊戲場的啟用，讓更多孩子在歡笑聲中快樂成長。

廣告 廣告

九如巴轆公園正式啟用 打造屏北全齡共融新標竿 - https://www.watchmedia01.com

周春米表示，屏東九如鄉巴轆公園是她上任後首座完成規劃、設計，並正式啟用的重要旗艦型共融遊戲場，此基地前身為菸葉廠舊址，為延續歷史記憶，園區設計以菸葉廠為意象，並融入在地農作物檸檬元素，同時將原有滯洪池與步道打造成生態水池，不僅提供小朋友們安全且現代的共融遊戲空間，也成為長輩日常散步休憩的園區。

九如巴轆公園正式啟用 打造屏北全齡共融新標竿 - https://www.watchmedia01.com

周春米指出，屏北是縣內重要的花果天堂，長年來農作物相當具有特色，為全面提升在地鄉親生活品質，特別針對九如、里港、鹽埔及高樹等四鄉鎮進行整體規劃，目前九如已完成旗艦型公園建設，高樹北野公園順利動土，里港聯合辦公室正建設中，後續將規劃興建圖書館、托嬰中心及國民運動中心，盼將屏北打造成鄉親共同生活的區域，完善公共服務機能。

工務處說，巴轆公園除特色遊戲場外，內部還設有生態池、步道、滑輪場等多樣設施，全區採無障礙設計，確保銀髮與身障者皆能輕鬆通達，邀請鄉親們趁著週末假期，一同到訪體驗這座兼具文化深度與遊樂趣味的新地標。