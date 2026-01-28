九如橋竣工延半年 民轟詐騙
高雄市九如橋自民國112年啟動改建至今尚未完工，原定今年中旬完工的工程，近日低調公告會延宕至12月，引發地方居民、民代不滿，直言「感覺被欺騙」。對此工務局回應，橋梁主體工程會力拚6月底完工，屆時即可開放通行，至於兩側人行道因設計變更，因此延後完工。
身兼跨越鐵道與愛河的九如橋，於112年底開始拆除，將從高架橋梁改建為平面新橋，也是高雄鐵路地下化後最後1座拆除改建的鐵路橋，原定今年6月全部工程可完工開放，當地居民卻發現工程周邊突然公告，稱工程要延宕6個月，至今年12月底才能完工，讓滿心期待的居民大傻眼。
居民抱怨，九如橋是從鼓山內惟地區通往高雄市區的重要橋梁，自從封橋後，每次要去市區就得繞道而行，從市區回家也要一直繞遠路，坦言看到公告後「很傻眼」，認為工程不能這樣一直拖延，盼市府能加緊趕工。
橋梁西側的內惟國泰市場攤商更抱怨，改建工程不僅鋪貨不便，也大幅影響來客意願，不知道多蓋半年，生意還能否撐下去。
高雄市議員簡煥宗表示，九如橋肩負三民區與鼓山區重要聯絡通道，有望改善中都與內惟地區發展，但過去市府信誓旦旦說工程6月會完工，沒想到卻一紙公告就辜負民眾期待，他也不滿說市府聲稱是因民眾陳情而變更設計導致延宕，但相關民意蒐集應在工程開始前就應完成，若真有不可抗力，也應提前告知居民應變。
對此工務局回應，九如橋本體目前已完成橋梁墩柱結構組裝，原定農曆年前完成吊梁作業，受帽梁工程進度延遲影響，將於年後加速趕工，力拚在6月底準時通車。
至於西側的九如四路，因當地居民陳情人行道達10米，影響出入便利性，因此變更設計縮減為3米，並重新配置分隔島調整路型，因此會延後工程進度，不影響橋梁本身通行，預計在年底能全數完成通車。
