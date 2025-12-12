九如鄉公所慰訪屏東後備部 發揚民敬軍精神

記者孫建屏／綜合報導

為增進軍民情誼，屏東縣九如鄉公所敬軍團昨(11)日由鄉長藍聰信、鄉代會主席陳清進帶領，前往屏東縣後備指揮部向官兵表達敬意，慰勉國軍弟兄姐妹們的辛勞，發揚「軍愛民、民敬軍」的理念和精神。

敬軍團一行由屏東縣軍人服務站專員蔡尚武陪同慰訪，受到屏東縣後備部指揮官李上校及官兵的熱誠歡迎，向團員介紹後備指揮部的隊史及沿革，以深入了解單位任務和工作，讓此次敬軍活動意義非凡。

藍聰信特別向鄉籍子弟在服役期間優異表現，表示肯定和敬意，並表示，國軍是國家安全最強而有力的保障，戰力精實的官兵是民眾家園安全的後盾，希望透過敬軍的行動，為官兵鼓舞士氣，展現國人支持國軍、關懷國軍的心意。

廣告 廣告

屏東縣九如鄉公所敬軍團11日慰訪屏東縣後備指揮部，發揚「軍愛民、民敬軍」的理念和精神。（屏東軍友站提供）

屏東縣後備部指揮官李上校介紹後備指揮部的隊史及沿革，使敬軍團深入了解單位任務和工作。（屏東軍友站提供）