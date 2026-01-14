九如鄉公所慰訪金防部 感謝官兵衛國辛勞

記者孫建屏／綜合報導

為慰勉官兵戌守外島辛勞，屏東縣九如鄉公所春節敬軍團一連兩天前往陸軍金門防衛指揮部展開慰訪，在屏東縣軍人服務站專員蔡尚武陪同下，鄉長藍聰信帶領團員向前線的弟兄姐妹們表達敬意和謝忱，並與九如鄉籍服役子弟兵座談，受到金防部指揮官黃中將與官兵代表的熱烈歡迎。

黃指揮官對敬軍團不畏風寒和舟車勞頓的慰訪之行，表示誠摯感謝，並強調，防區官兵必會戮力戰訓本務，為捍衛國家持續努力不懈。

藍聰信表示，此次的金門敬軍活動，是為表達國人對國軍的關懷與照顧，並提前祝賀春節；而軍人之友社扮演良好的軍民溝通、聯繫平台，以完善的服務，促進軍民情誼，值得肯定。

屏東縣九如鄉公所春節敬軍團一連兩天在金門慰訪官兵，向前線的弟兄姐妹們表達敬意和謝忱。（屏東縣軍人服務站提供）