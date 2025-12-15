九如鄉公所敬軍慰訪 感謝4支部衛生營守護鄉親

記者孫建屏／高雄報導

為增進軍民情誼，屏東縣九如鄉公所敬軍團今（15）日由鄉長藍聰信及代表會主席陳清進帶領鄉民代表、民政課長等重要幹部，在屏東縣軍人服務站專員蔡尚武陪同下，前往陸軍4支部衛生營向官兵表達敬意，慰勉國軍弟兄姐妹們的辛勞，發揚「軍愛民、民敬軍」的精神。

九如鄉公所敬軍團一行，受到營長曾中校和官兵代表的熱誠歡迎，藍聰信除致贈慰問金，慰勉鄉籍子女在部隊的表現優異外，並表示，自己是職業軍人退伍對國軍的辛勞特別有感，此次到衛光營區進慰訪，特別要向單位官兵在歷次災害來臨時，協助地方防救災工作及守護鄉親的付出表達敬意與謝意。

藍聰信同時分享以前服役時的小故事，並允諾爾後會持續邀請鄉親參與敬軍慰問，即使駐地再遠，也要親自到所在單位，以行際行動展現支持國軍、關懷官兵的熱忱和心意。

九如鄉公所敬軍團慰訪陸軍4支部衛生營，以行際行動展現支持國軍、關懷官兵的熱忱。（屏東縣軍人服務站提供）