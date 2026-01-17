九如鄉巴轆公園啟用 屏北全齡共融新地標

屏東縣長周春米（中）等人參加九如鄉巴轆公園啟用儀式。

總工程費近一億兩千萬元的九如鄉巴轆公園十七日啟用；縣長周春米表示，屏東在推動共融遊戲場的路上始終走在最前端，期盼讓更多孩子在歡笑聲中快樂成長。

周春米表示，屏東九如鄉巴轆公園是她上任後首座完成規劃、設計，並正式啟用的重要旗艦型共融遊戲場，該基地前身為菸葉廠舊址，為延續歷史記憶，園區設計以菸葉廠為意象，並融入在地農作物檸檬元素，同時將原有滯洪池與步道打造成生態水池，不僅提供小朋友們安全且現代的共融遊戲空間，也成為長輩日常散步休憩的園區。

周春米說，屏北是縣內重要的花果天堂，長年來農作物相當具有特色，為全面提升在地鄉親生活品質，特別針對九如、里港、鹽埔及高樹等四鄉鎮進行整體規劃，目前九如已完成旗艦型公園建設、高樹北野公園順利動土、里港聯合辦公室正建設中，後續將規劃興建圖書館、托嬰中心及國民運動中心，盼將屏北打造成鄉親共同生活的區域，完善公共服務機能。

縣府工務處指出，巴轆公園前身為菸葉改良場，原設施設備老舊損毀，歷經一年的整建工程，如今以煥然一新的面貌與鄉親見面，不僅是休閒空間，更承載著當地的歷史人文，設計內容特別保留過去紋理，將「菸葉廠房」意象轉化為具挑戰性的遊具，包含三座不同高度的滑梯，滿足孩子「鑽、滾、爬、躺」的冒險欲望，讓孩子在遊玩過程中也能感受家鄉文化印記。

工務處說，巴轆公園除特色遊戲場外，內部還設有生態池、步道、滑輪場等多樣設施，全區採無障礙設計，確保銀髮與身障者皆能輕鬆通達，體驗這座兼具文化深度與遊樂趣味的新地標。