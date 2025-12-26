九如鄉歲末時光市集迎聖誕 周春米到場同樂

▲九如鄉公所於聖誕節當天溫馨舉辦「九如歲末好時光市集」，超過60攤二手及特色攤位。（圖／記者莊全成攝，2025.12.26）

[NOWnews今日新聞] 歲末將至，屏東縣九如鄉公所於25日聖誕節當天溫馨舉辦「九如歲末好時光市集」，以「惜物、懷舊、共融」為活動主軸，結合二手市集與復古童玩，邀請鄉親在歡樂節慶中實踐環保生活，為年末增添溫暖回憶。活動現場氣氛熱絡，吸引許多親子與居民共襄盛舉。

▲周春米親臨現場與民眾互動，肯定九如鄉推動環保惜物與社區共融的用心。（圖／記者莊全成攝，2025.12.26）

市集規劃超過60攤二手及特色攤位，鼓勵民眾將家中閒置好物交流再利用，營造循環經濟的友善生活環境；復古童玩互動區則設有彈珠台、磁鐵釣魚等經典遊戲，讓大小朋友在童趣中共享美好時光，促進世代交流。

廣告 廣告

▲活動現場有舞台表演，包含魔術、唱跳、雜耍與音樂演出。（圖／記者莊全成攝，2025.12.26）

屏東縣長周春米親臨現場與民眾互動，肯定九如鄉推動環保惜物與社區共融的用心，並表示透過貼近日常的市集活動，能讓永續理念自然融入生活，讓幸福在地方扎根。九如鄉長藍聰信則指出，歲末市集不僅是節慶活動，更是凝聚社區情感的重要平台，希望讓鄉親在歡笑中迎接嶄新的一年。

活動現場另有美食餐車、限量消費券及舞台表演，包含魔術、唱跳、雜耍與音樂演出，節目精彩不斷；壓軸由「小米縣長」加碼競標活動登場，將氣氛推向最高潮。現場並宣導環境永續觀念，發送實用廚餘桶，邀請民眾從生活中落實綠色行動，共同打造幸福九如的溫暖年末。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

周春米就職滿三週年 千日承諾已兌現屏東持續向前

施振榮捐贈筆電助陸軍官校清寒學生學習

「橘色惡魔」席捲屏東 台日樂儀隊共奏青春狂潮