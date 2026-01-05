《九如一家人》演更生人超辛苦！黃鐙輝拍到暈眩被警告「會死掉」

台北市 / 吳靜宜

華視戲劇《九如一家人》取材自真實人物「楊九如」的故事，由黃鐙輝與李杏主演，范瑞君、蔡昌憲、黃冠智、高山峰、吳鈴山、吳政迪、游安順、夏靖庭、孫鵬等堅強卡司聯合演出，在每週一至週五晚間八點帶給大家最感人的人生故事。楊九如（黃鐙輝飾）小時候在家暴環境中長大，後來一路走偏，開酒店、地下錢莊樣樣來，甚至因為恐嚇勒索坐過牢。出獄後，卻仍然舊習難改，直到遇到妻子黃玉薰（李杏飾），她陪伴九如度過重重困難，甚至一起成立「螢火蟲家族」，幫助更多更生人回歸社會與家庭。在今日（5日）的茶敘中，黃鐙輝表示因為角色的關係，拍戲時精神狀態並不好，不僅常常感到抑鬱，還曾拍到暈眩，做完體檢後發現是「皮質醇」指數異常，甚至被醫生嚴厲警告要多休息，不然「會死掉」！

《九如一家人》黃鐙輝體驗一日咖啡師

近年來在戲劇方面表現亮眼的黃鐙輝表示，拍攝《九如一家人》時相當辛苦。因為這個角色幾乎所有壞事都做過，也因此當時的情緒相當負面。幸好老婆及時帶他去做體檢，這才發現是「皮質醇」指數異常，可能因為拍戲壓力過大所導致，因此被醫生嚴厲警告要多休息。不過話鋒一轉，黃鐙輝笑說老天爺對他很好，讓他「一休就休半年」，幽默言論讓全場當場笑翻。而他也透露拍攝前曾與角色原型「楊九如」見面，當時大哥看起來相當和顏悅色，對比剛出獄時的樣子，眼睛裡已經完全見不到暴戾之氣。

《九如一家人》楊九如(黃鐙輝飾)與黃玉薰(李杏飾)。

黃鐙輝表示，為了拍戲需要，私下時常與楊九如聯絡，而他完全無私地分享自己的經歷與情緒，讓黃鐙輝大讚真的很像活菩薩。也因為戲劇結緣，至今只要他提出赴矯正署分享的邀約，黃鐙輝都會義不容辭答應，而他更開心笑說，自己在女子矯正署的人氣非常高，大家都想跟他擊掌，讓他光走過通道「衣服都要被扯壞了」，讓他笑說自己比劉德華人氣還高！甚至在高鐵站還曾遇到參加過矯正署分享會的「同學」，當時那位同學不僅認出他，兩人還打趣約定好，在黃鐙輝於小巨蛋開演唱會前，同學絕對不能再「進去」。





楊九如(黃鐙輝飾)與受刑人分享心路歷程

《九如一家人》中描述了更生人「匪類」的過往，以及回歸社會遇到的課題，角色難度之高讓黃鐙輝也大嘆拍得很辛苦。《九如一家人》描述更生人在服刑期滿後，回歸社會遇到的種種困難，以及主角楊九如發願幫助其他更生人的心路歷程。本劇不只點出更生人面臨到的挫折，也描述楊九如與自身家庭間的矛盾，不論多麼努力回歸家庭，九如卻仍然走不出童年遭到家暴的陰影，修補自己與父親間的關係，成為九如最難面對的課題。《九如一家人》自1月12日起，將在每週一至週五晚間八點，為觀眾帶來峰迴路轉的感人故事。

《九如一家人》九如全家福(由左至右為謝語恩、黃鐙輝、李杏)

黃鐙輝於「九如一家人」飾演楊九如

