九孔台北街頭寫春聯被拍！本人證實拋「重磅喜訊」 網讚：字跡很美

娛樂中心／蔡佩伶報導

九孔（呂孔維）在街頭寫春聯被拍。（圖／翻攝自臉書）

藝人九孔除了參與戲劇演出外，在《全民大悶鍋》、《全民最大黨》等節目的表現也讓觀眾印象深刻，近日，他被網友拍到現身台北市街頭寫春聯，還有網友拿著九孔的作品與他合照，在網路上掀起不小的討論。

根據《中時新聞網》報導，九孔證實是受到資深製作人李慧蘭邀請主持，將推出個人的外景節目，上街寫春聯就是企劃之一，至於九孔被問及是否會在電視復出，他坦言目前以拍攝電影為主，認為有緣分就會合作。

事實上，許多網友也在Threads上分享九孔寫春聯的畫面，只見九孔戴著一頂白色帽子，坐在桌子前拿毛筆揮毫，寫出來的成品更受到網友大讚「字很漂亮」，還有網友表示九孔容貌都沒有變化，「不會老的嗎」。

九孔近年除了參與節目以外，還有投入電影演出。（圖／記者鄭孟晃攝影）

