九孔突現身台北東區街頭寫春聯 民眾路過好驚喜

藝人九孔8日現身台北東區街頭寫春聯。 （翻攝Threads）

藝人九孔上周六（8日）現身台北東區頂好商場外，頂著刺骨寒風在街頭寫春聯，不少民眾路過都覺得相當驚喜。

九孔念空軍官校時就喜歡寫書法，曾分享小時候會偷爸爸的零錢去學寫字，對名家字畫古物也十分著迷，曾花38萬買下張大千墨寶「妾似朝陽」，多年來累計不少收藏，還曾賣骨董家具還清房貸。這回他突然現身東區街頭寫春聯，據悉是為新節目試水溫，他近年以拍電影為主，近期還為錢人豪導演新片《隧道大逃殺》拍攝前導片。

九孔街頭寫春聯為頻道節目試水溫，一旁有工作人員捕捉畫面。（讀者提供）

由於九孔以模仿出名，尤其是模仿好友任賢齊和蚊子，Threads上不少網友路過求得春聯和合影，都十分開心，九孔其實已經財富自由，為了女兒搬回台灣生活，也在金山買千坪土地為退休後準備。

