九孔自信挑戰「育幼院魔王群」慘踢鐵板：帶一群小孩是另一種等級

萬芳、九孔化身育幼院家長，與「勾勾兄弟」鄒暟澐、滕韋煦於台中熱鬧開鏡。(柒拾陸號原子提供)

柒拾陸號原子最新溫情長片《哥哥可以跟我打勾勾嗎》近日於台中金典酒店盛大開鏡。本片由金鐘導演李權洋執導，集結金馬影后萬芳、喜劇戲骨九孔、法比歐及香港視后李佳芯等華麗卡司，並選在導演家鄉台中取景。導演透露，最重要的主場景「光音育幼院」保留了極為樸質的氛圍，是決定回鄉拍攝的關鍵，更獲得台中市政府與影視發展基金會大力支持。

曾獲金馬獎提名的萬芳，在片中飾演育幼院院長「范媽」，為了精確詮釋角色，她開拍前特別拜訪院長實習，並與一群小朋友集興排戲。而飾演育幼院老師的九孔，原本自恃曾主持過兒童節目且育有一女，應付孩子應該遊刃有餘，沒想到開鏡後卻苦笑投降：「我真的高估了自己的能力，帶一個跟帶一群完全是不同等級！」

戲中另一亮點是探討收養議題。法國型男法比歐與香港女神李佳芯飾演一對有意收養孩子的外籍夫妻。為了克服首次與兒童對戲的緊張感，兩人甚至在進組前展開「跨國約會」，透過共進晚餐熟悉彼此肢體與節奏。法比歐更將平日與女兒玩耍的招式全數使出，李佳芯則不斷腦補各種互動劇本，就怕與小演員們產生隔閡。

法比歐攜手李佳芯飾演收養夫妻，兩人戲外大玩「打勾勾」展現絕佳默契。(柒拾陸號原子提供 )

故事核心圍繞在兩位育幼院男孩超越血緣的兄弟情。以《什麼都沒有雜貨店》備受矚目的童星鄒暟澐，此次與獨生子滕韋煦組成「勾勾兄弟」。有趣的是，滕韋煦在上一部作品《B.I.G》以光頭示人，這次卻挑戰長髮造型，他笑說長髮雖然新奇，但最困擾的是吃飯時頭髮會一直「加菜」掉進碗裡，邊吃還得邊顧髮型。

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》預計於農曆年前完成拍攝，希望透過孩子純真的視角，重新詮釋「約定」與「承諾」的重量，期待在台中的美景襯托下，帶給觀眾最療癒的觀影體驗。

