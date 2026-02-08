九層塔買回家別放冰箱 婆媽教「脆綠保存法」：2周不爛

一名女子分享九層塔保存妙招，表示買回家後先不要清洗，放在原本塑膠袋內，將袋口稍微打開，接觸空氣後，再用橡皮筋綁緊，常溫放置，若袋內出現水氣，輕輕搖晃讓水氣散掉即可，實測放7天仍保持新鮮不腐爛，貼文曝光後也有婆媽教其它方法，將九層塔清洗瀝乾，放入濾水籃，上方蓋濕紙巾，紙巾乾了再浸濕，每天翻動葉片保持通風與濕度，實測可保存2周不爛，還脆綠、長新芽。

原PO昨（7）日於Threads發文指出，無意間發現一個簡單的九層塔保存方法，保存至今已第7天，葉片依舊完好如初，沒有變爛。

原PO表示，買回的九層塔先不要清洗，放在原本的塑膠袋內，將袋口稍微打開，讓其接觸一點空氣後，再用橡皮筋綁緊，直接放在常溫環境中，過程中可見袋內會出現少量水氣，只要輕輕搖晃幾下，讓水氣散掉即可。

原PO說，這幾天剛好比較忙，沒有使用到九層塔，看到放了好幾天仍未腐爛，也讓她感到相當驚訝，這樣的保存方式比放進冰箱還耐放。

貼文曝光後，也有一名女子分享自己的保存方式，她會先將九層塔清洗乾淨，放入濾水籃中，上方覆蓋一張濕的廚房紙巾，待紙巾變乾後，再重新浸濕覆蓋，過程中每天翻動九層塔，讓底部的葉片翻到上方，重複這個動作，就能維持新鮮，她表示「我試過放2周都不會爛掉，還能保持脆綠，甚至長出新葉」。

