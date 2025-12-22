九州博弈洗錢案開庭！涉貪林明佐請假 疑為改運改名「林康承」

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦九州集團博奕案，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，包括前警政監林明佐，有「最美女董座」稱號的徐培菁等人都涉案，案件審理近1年仍在準備程序，因原受命法官傅可晴異動，由林申棟法官接手審理，合議庭今天首度再開庭，一口氣傳喚陳政谷、徐培菁等46名被告，出庭被告皆否認犯罪，林明佐則請假未出庭，並疑似為了改運改名「林康承」，陳政谷對於案情不願多說，只說一切尊重司法程序。

全案起於橋頭地檢署偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市剛谷公司，協請中檢偵辦，台中地檢署偵辦發現，剛谷公司隸屬於九州集團，該集團用自己開發的第三方支付系統提供給博弈集團及詐欺集團洗錢，並查出時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪4000多萬元，台中地檢署去年8月偵結起訴陳政谷、林明佐等人。

因承審法官換人，今天再度召開準備程序庭，包括陳政谷、徐培菁與追加被告共46人都被傳喚，陳政谷、徐培菁都如期出庭，兩人並再度否認犯罪，其餘出庭的被告也都否認犯罪。

不過因貪汙、財產來源不明等罪嫌遭起訴的前警政監林明佐，今天則是請假沒有出庭，且還改名為「林康承」，外界認為，林明佐因涉案遭拔官，還罹患惡性脊髓腫瘤，如今並身陷官司訴訟中，研判因此改名想改運。

九州集團博奕洗錢案今天開庭，陳政谷(右1)出庭時否認犯罪，並稱一切尊重司法程序。(記者陳建志攝)

九州集團博奕洗錢案今天開庭，徐培菁出庭時仍否認犯罪。(記者陳建志攝)

