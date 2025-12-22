九州博弈洗錢438億今開庭傳喚35被告 百人湧入國民法庭

「最美女董座」徐培菁被控涉入九州博弈集團洗錢案。鏡週刊提供

備受矚目九州博弈集團洗錢案，因涉及金額高達438億元，加上前警政監林明佐、電競界最美女董座徐培菁等名人捲入，台中地院合議庭今（22日）一口氣傳喚集團總裁陳政谷等全案35名被告到庭。由於加上辯護人後，蒞庭人數恐破百，法院特別啟用容納百人的「國民法官法庭」，展現密集審理的決心。

這起震撼社會的官商勾結案，源於檢警查獲九州集團總裁陳政谷利用自行開發的第三方支付系統「OnePaid」進行洗錢，不法金流高達438億元。令人震驚的是，時任台中市警察局刑警大隊長林明佐，竟遭指控接受集團供養，並與集團幹部、前電競女董座徐培菁交往同居。檢方查出林明佐涉嫌收受高達6000多萬元的不正利益，提供偵查情資給博弈集團，高階警官淪為犯罪集團的保護傘。

此案規模龐大，檢方起訴卷宗高達200多冊，審理難度極高。由於原承審受命法官傅可晴異動調職，全案改由甫分發的第64期新人法官林申棟中籤接手。林申棟的父親是前大法官林俊益，司法世家背景讓他承接此重案後，立刻成為法界關注焦點。

九州博奕集團總裁陳政谷配戴電子腳鐐出席法庭。鏡週刊提供

除了林明佐與徐培菁，出庭被告還有集團總裁陳政谷，他先前曾因羈押期滿獲釋，一度拒絕配戴電子腳環，最終仍被迫戴上接受監控。台中地院為了因應百人到場的壓力，審判長王振佑親自領軍合議庭，預計明年將進入密集審理階段，力求儘早結案，為這起龐大的金權糾葛劃下句點。

台中刑警大隊前大隊長林明佐（右）被控收受6000萬不正利益。鏡週刊提供



