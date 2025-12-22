九州博弈集團案開庭 前警政監林明佐請假未出庭

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中地院今天召開九州博弈集團案準備程序庭，傳喚多名被告出庭；涉案前警政監林明佐未出席，台中地院表示，林姓被告因身體狀況請假未到，委由辯護人到庭。

台中地院今天召開九州博弈集團案準備程序庭，決定如何調查證據及安排審理庭期等程序事項；九州集團總裁陳政谷、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁等多名被告出庭，林明佐則請假未出庭。

台中地院表示，今天開庭除了3名法人被告及2名自然人被告未到庭外，其餘被告均到庭；未到庭的林姓被告因身體狀況而請假未到，有委由辯護人到庭。

台中地檢署查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌在獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。（編輯：陳仁華）1141222