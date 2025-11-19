九州大分大火延燒超過12小時 燒毀170棟房子7旬老翁失聯

日本九州大分市昨（18）日下午發生大火，燒了12小時還無法撲滅，大分縣政府決定將請自衛隊協助滅火。

位在日本九州的「大分市」「佐賀關地區」，昨（18）日傍晚發生大規模火災，火勢迅速蔓延，而且相當難以控制，警消一直到今（19）日清晨，還在滅火。據瞭解，這場大火已經延燒多達170棟以上的房子，並且引發周遭林地野火。警方表示，目前所知，有1名7旬老翁失聯，相關單位正持續尋找他的下落。

綜合日本媒體報導，這起火警發生在當地時間昨天下午5點43分左右，居民報案稱「有住宅起火」，消防單位隨即派出10多輛消防車前往。起火處位在「佐賀關漁港」附近的住宅區。警消趕到時，至少已經有20棟以上建物遭到波及。

當地居民表示，由於附近有許多空屋，無人居住，因此在發現起火之後，火勢在不到一小時之內，迅速蔓延。由於火勢難以撲滅，大分縣政府已經決定，將請自衛隊協助救災。