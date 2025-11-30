九州大分縣必玩亮點 湯布院童話村、別府地獄巡禮到進擊巨人牆壁！6大熱門景點一次收

Photo Credits：comicoartmuseum1022、kyushu_tourism_information

九州大分縣秋冬人氣飆升！從湯布院的童話小鎮、別府地獄巡禮的奇幻溫泉景象，到因《進擊的巨人》取景而爆紅的大山大壩，大分以獨特自然風光與文化魅力吸引全球旅客。無論是想享受藝術、泡湯療癒、體驗刺激吊橋景觀，或到主題樂園與可愛角色同樂，都能在大分一次滿足。

【九州大分縣6大熱門景點】

COMICO ART MUSEUM YUFUIN/奈良美智萌犬

Photo Credits：comicoartmuseum1022、__1009__.ao0、sovywhis

由名建築師隈研吾打造的COMICO ART MUSEUM，是湯布院最受矚目的藝術地標。館內典藏奈良美智作品，其中最吸睛的莫過於可愛的「萌犬」系列，加上簡約木質建築與窗外山景，展現靜謐又具設計感的氛圍。非常適合藝術控、情侶與喜歡拍照的旅人來場美感散步。

地址：大分県由布市湯布院町川上2995-1

交通方式：由湯布院車站步行約15 分鐘。

別府地獄巡禮

Photo Credits：houhsinann、addison_kwann、japanzerolag

別府八大地獄以超現實的地熱景觀聞名，從鮮紅如血池的「赤池地獄」、會噴騰白煙的「海地獄」，到會噴泥漿的「鬼石坊主地獄」，每個都像走進奇幻電影。遊客可一次收集七彩溫泉，感受大分最震撼的大自然能量，是首次造訪別府絕不能錯過的行程。

地址：大分県別府市鉄輪地獄周邊

交通方式：別府站搭乘「亀の井巴士」至各地獄站下車即達。

湯布院童話村/宮崎駿動畫氛圍

Photo Credits：weichen0813、wellen_hsu、mikuhsu0417

湯布院童話村沿著湯の坪街道延伸，木屋、石牆與小店鋪組成如宮崎駿動畫般的場景，被稱為最可愛的小鎮散步路線。沿途可逛手作商店、甜點店與特色雜貨店，拍照氛圍夢幻，是女孩們的必訪地點。秋冬還能看到薄霧飄散，更添童話氣息。

地址：大分県由布市湯布院町川上湯の坪街道

交通方式：湯布院車站步行10–15 分鐘。

大山大壩（大山ダム）/進擊的巨人牆壁

Photo Credits：hatoko_wonderland、marimari0306

因動畫《進擊的巨人》真人場景而爆紅的大山大壩，巨大水壩外觀與壯闊山谷讓粉絲直呼像極了「瑪麗亞之牆」。現場還設置角色立牌與拍照點，是動漫迷朝聖聖地。秋冬的湖面與山色更添氣勢，是攝影愛好者的口袋名單。

地址：大分県日田市大山町西大山

交通方式：從日田站開車約25 分鐘。

九重夢大吊橋

Photo Credits：hiro_viewfinder、yama.burari

全長390 公尺、為日本數一數二高的步行吊橋，九重夢大吊橋能俯瞰瀑布群、山谷與四季景色，秋冬的楓紅與晨霧更是浪漫指數爆棚。走在橋上微微搖晃，刺激又安全，是親子、情侶都適合的自然景觀體驗。

地址：大分県玖珠郡九重町田野1208

交通方式：由豐後中村站搭巴士至「九重夢大吊橋」站下車。

三麗鷗和諧樂園

Photo Credits：gld.mubi、luvyuuv_

喜歡Hello Kitty、Melody 與三麗鷗角色的旅人不能錯過！和諧樂園以戶外樂園形式呈現，除了經典遊樂設施，還有角色遊行、期間限定活動與季節造景，是大分最可愛、最療癒的親子景點。園內到處都是打卡亮點，女孩系旅客也超愛！

地址：大分県速見郡日出町藤原5933

交通方式：日出站搭巴士約10 分鐘即可抵達。

撰文者/ 海的那編