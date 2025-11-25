九州大相撲》難民力士竟然扳倒橫綱！不是蒙古人也非日本人，奇蹟般的21歲烏克蘭難民安青錦新大

日本九州大相撲競技剛剛落幕，今年捧起獎盃的冠軍力士，既不是日本人、也非常見的蒙古力士，而是年僅21歲、以烏克蘭難民身份前往日本的安青錦新大，在最後一場決賽中，打敗來自蒙古的橫綱豐昇龍，成為史上首位、奪得日本相撲頂級賽事冠軍的烏克蘭力士。

安青錦來自烏克蘭，本名丹尼洛．亞夫胡西申（Danylo Yavhusishyn），其家庭來自中西部城鎮文尼察（Vinnytsia）。根據公開資料紀錄，安青錦打從7歲起就開始接受相撲專業訓練，他同時還學過柔道與自由角力，在烏克蘭當地拿過青少年冠軍，不斷增進技巧的他，以17歲之齡拿下三座全國冠軍。根據本人描述，從小就是知名退役橫剛貴乃花和朝青龍粉絲。

正當一切事情都朝著正向發展時，2022年準備進入大學就讀前夕，突然爆發俄軍入侵烏克蘭，安青錦與其家庭第一時間決定逃離前往德國，嘗試申請難民居留身份，而他自己、則是在關西大學教練主動牽線下，轉往日本加入安治川部屋，開啟他的日本大相撲生涯。

身高182公分的他，2023年9月迎來第一次正式土俵比賽，一路快速晉升自己的級別，2025年3月正式進入幕內力士，並在11月晉升到第三位階的關脇。事實上，他在生涯初期就締造連勝紀錄，連續20場比賽取得勝利。

安青錦新大是日本相撲界，繼獅司（Serhii Sokolovskyi）之後，第二位出生於烏克蘭、並進入幕內五級的職業力士。

年僅21歲、來自烏克蘭的相撲力士安青錦新大，成為第一位拿下冠軍的烏克蘭力士。（美聯社）

來自烏克蘭的相撲力士安青錦新大（右），在九州大相撲決賽、打敗蒙古橫綱豐昇龍，拿下生涯首座冠軍。（美聯社）

因比賽相識、後成為人生重要貴人

當被問到奪下冠軍的感受時，安青錦除了感謝自己的父母外，同時也感謝那位讓他能踏上日本圓夢的貴人：關西大學相撲隊教練山中新大。回溯《朝日新聞》多年前一篇訪問，山中表示自己是在2019年大阪的青少年大賽上，結識這位烏克蘭少年，兩人當時就曾短暫交談並留下深刻印象。賽後山中透過Instagram聯繫上對方，並一直保持聯繫、也交換諸多日本傳統相撲的知識。

當俄烏戰爭爆發，山中也透過社群第一時間知道，安青錦與父母逃往德國，但對方告訴自己、德國很難找到合適的正規訓練場所，這時候山中說服父母，擔任安青錦的保證人，幫助他取得入境簽證。兩人最初一起在關西大學訓練、並讓安青錦直接和自己住在神戶老家。

來自烏克蘭的相撲力士安青錦新大（右），成功在九州大相撲拿下生涯首座冠軍。（美聯社）

至於後面安青錦能順利加入部屋，也是透過山中牽線，為了感謝這位貴人，安青錦在選擇名稱時，刻意選用山中新大的「新大」二字以表感激。而在透過電視轉播，看到好朋友在九州大相撲拿下冠軍獎盃，山中不經感嘆，「他才來到日本大約三年時間，就達成如此不可思議的成就，我真的為他感到驕傲！」

如今拿下這個重要冠軍的安青錦，預計將從目前的關脇，晉升為僅次於橫綱的大關，但本人似乎對晉升看得很淡，「但我現在完全沒在想大關的事，決賽後回到宿舍、我沒辦法馬上入睡。大概到凌晨五時、我都還恍恍惚惚的。這一切對我來說都是第一次，像是抱著大尾鯛魚拍照，我真的很享受這些。」

