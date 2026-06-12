九州旅遊看到「4漢字」 內行人急勸快改道：會很難開

不少台灣人去日本旅遊時會選擇自駕，行程安排上較為方便、自由，不過在台定居的日本作家下坂泰生分享，若在九州地區自駕時，看到路邊出現「離合困難」的警示牌，就代表前方路段將縮減，且會狹窄到無法會車的程度，提醒民眾若對駕駛技術沒有把握，最好提前改道。

下坂泰生昨（12）日在臉書粉絲團「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人」表示，在日本九州自駕時，一定要認識由4個漢字組成的警告標語「離合困難」。

下坂泰生指出，這是獨屬於九州的方言，「離合」在此處並非代表離合器，而是「會車」的意思，若看到這個標語，就代表前方道路會開始縮減，且會狹窄至幾乎無法會車的程度，建議對駕駛技術沒有把握的民眾提早改道。

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網友則說「還以為是前方道路很難開，會很傷離合器」、「上次看到還想說，這邊的人很愛開手排車嗎，結果後面超難開，原來是這個意思」、「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全」、「上次去四國地區也很多這種小路，而且都沒有告示牌，超困擾的」、「其實除了漢字，通常也會有圖示可以看，那個道路變狹窄的圖跟台灣是一樣的」。

也有人解釋，這邊的離合其實是分離與結合的意思，而會車又可以看成是兩台車逐漸靠近，一直到互相遠離的過程，因此在九州地區被稱為「離合」。

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