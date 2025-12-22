九州案速審明年7月辯結檢叫苦 法官神回：不這樣我任期內也審不完！

台中地院。

台中地院今（22日）審理九州集團洗錢、博奕案，為使案件迅速進行、不再延宕，審判長王振佑排定從明（2026）年4月起，密集排定近百證人出庭、被告交叉詢問、反詰問、言詞辯論，並訂於7月初辯論終結。公訴檢察官對此要求配合檢方蒞庭他案時間，審判長表示「不這樣我任期內也審不完！」由於公訴檢察官拒絕傳問全案關鍵、秘密證人「A1」接受詰問，法官一度問「那這部分證據要不要拿掉？」公訴檢察官認為有必要視為證據，法官表示，將由法院來做「證據評價」。

今日台中地院傳喚被告、律師等共近100人開庭審理，有被告律師反應偵查檢察官在法院審理過程中，持續提出補充狀至法院，但許多被告及律師均未收到補充文件；有律師稱，即使收到補充狀，也沒有檢附證據，令被告、律師無從答辯；被告徐培菁更表示，全案已於去年起訴，偵查檢察官還反覆翻看她的手機，繼續從裡面找資料、截圖，作為補充狀資料，感覺很被「針對」。

由於全案於去年8月起訴至今逾1年，仍停滯在準備程序階段，審判長王振佑大刀破斧，今天下午密集排定開庭日，要求40餘名被告律師配合開庭。不過起訴檢察官表示，密集開庭勢必與其他法院蒞庭日撞期，請求配合。審判長王振佑表示，涉案被告、證人眾多，一定要集中密集審理，若要散狀開庭，他打趣說「我任期內也審不完！」引來全場大笑。

由於全案有一關鍵秘密證人「A1」因指出「只要是剛谷的人都知道有賭博這件事！」檢方據此人證起訴許多剛谷主管及人員至少10人以上，今許多被告要求「A1」有出庭接受詰問的必要，不過公訴檢察官以安全考量為由拒絕。由於檢辯雙方爭執不下，法官認不住問「那這部分證據(指祕密證人所述)要不要拿掉？」公訴檢察官表示不能拿掉，最後法官表示，該證據就由法院進行「證據評價」。

全案將於明年4月20日起，開始密集開庭審理，包括近百證人出庭、被告交叉詢問、反詰問、言詞辯論，並訂於7月1日辯論終結，逕行宣判。

