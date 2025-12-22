九州洗錢博奕案開庭 被告38名再走一次準備程序庭

九州集團幕後老闆陳政谷。

九州集團遭檢方起訴、洗錢等博奕案，在被本刊踢爆5大瑕疵及開庭有言語性騷後，台中地方法院今（22）日首次開庭，也是換新法官王振佑審理第一次開庭。被檢方指控為九州集團幕後老闆陳政谷準時出庭，被告美女董座徐培菁、前媒體人史振康等38人也陸續出庭應訊。

被告美女董座徐培菁。

今年6月17日陳政谷因羈押期屆滿獲釋，帶電子腳鐐監控，林明佐獲1500萬元保外就醫。今年8月原審法官傅可晴調往苗栗地院，改由新人法官王振佑審理，被告38人全數傳訊到案，預計以今天一天時間，再走一完一次準備程序庭。

廣告 廣告

前法官開準備程序庭時，無人認罪。今日開庭是否會有人翻供，各界拭目以待。

更多鏡週刊報導

中科營業員自稱「同夥」涉恐嚇公眾 中檢認有勾串、逃亡、反覆實施之虞聲押禁見獲准

嚴打隨機攻擊遏止恐嚇模仿 高檢署成立督導小組統籌全國各地檢應變

抓到了！揚言在高雄車站隨機攻擊 檢調火速逮人5萬交保