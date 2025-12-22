九州洗錢案再開庭！傳喚總裁陳政谷.徐培菁 出庭不回應

台北市 / 綜合報導

台九州洗錢案再開庭！傳喚總裁陳政谷.以及徐培菁。九州洗錢438億35被告全傳上百人開庭，其中涉嫌收受6千多萬元的不正當利益，前台中市刑警大隊長林明佐，卻請假沒有現身。

九州洗錢百人開庭涉貪警政監林明佐請假未現身，戴著黑色口罩的，就是今年6月，才剛羈押期滿交保的，九州集團總裁陳政谷，看起來神情輕鬆，九州集團總裁陳政谷說：「你有什麼話要講的嗎，法庭。」另外也捲入的洗錢嫌疑的，前電競董座徐培菁，穿著一身藍色外套帶著口罩，面對記者提問不發一語，前電競董座徐培菁說：「妳有什麼話要講。」

檢警查獲九州集團總裁陳政谷，利用自行開發的第三方支付系統，進行洗錢，不法金流高達438億，審理近1年還在準備程序，但因為原本受命法官有異動，台中地院22號，新接手合議庭首度開庭，罕見一口氣傳喚35名被告，連同辯護人、律師，現場1百多人到庭，上演大場面。

現場加派警力維持秩序，光是前置作業點名核對被告資料，就花了一個多小時，其中最受矚目的，前台中市刑警大隊長林明佐，涉嫌收受6千多萬元的不正當利益，開庭卻請假沒有到場，這起洗錢案不法金流高達438億元，光是起訴卷宗就達200多冊，審理難度高，這次開庭也分上下午場，陳政谷、徐培菁兩位關鍵人物，預計開庭一整天，來釐清案情。

原始連結







