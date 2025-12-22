九州洗錢案再開庭！傳喚總裁陳政谷、徐培菁、林明佐 35人出庭大陣仗

記者潘靚緯／台中報導

「九州博弈集團」洗錢案，涉案金額高達438億元，

台中地檢署起訴依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法詐欺罪》等罪起訴多名集團高層，包括前警政監林明佐、有最美女董座稱號的徐培菁等人，案件審理近一年仍在準備程序，因原受命法官傅可晴異動，由林申棟法官接手審理，合議庭今(22)日首度將再開庭，預計一口氣傳喚陳政谷、林明佐等全部35名被告，連同辯護人預計將有百人到庭。

包括最美董座徐培菁(圖上)、前任台中市刑大大隊長林明佐(圖下)也將出庭。（圖／翻攝畫面）

全案起於橋頭地檢署偵辦詐欺案，查出贓款流向台中市剛谷公司，協請中檢偵辦。台中地檢署偵辦發現，剛谷公司隸屬於九州集團，由陳政谷領導，掌控多層金流體系，集團透過成立多家空殼公司與支付平台，操作跨境資金流轉，藉此掩飾非法博弈所得。

史鎮康擔任「成固公司」負責人，主要負責金流調度；陳奕宏為陳政谷親信，負責溝通協調與資金轉移；洪文忠掌管多個線上賭博網站的營運，是技術與管理核心；李孟修則為「剛谷集團」創始成員之一，負責建立第三方支付通道，以達成洗錢目的。整體結構環環相扣，形成典型的跨國犯罪組織。

台中地檢署同時查出時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元，台中地檢署去年8月偵結起訴陳政谷、林明佐等35人。

因案件牽涉被告多達35人，加上牽涉龐大金流，以及洗錢、組織、貪汙等複雜情節，審理具難度，又碰到原承審法官調走，台中地院以「內部分案規則」，由林申棟法官中籤接手審理。今(22)日上午、下午都將召開準備程序庭，一口氣傳喚35名被告，包括陳政谷、林明佐、徐培菁等人都將出庭。

