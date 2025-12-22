九州洗錢案律師齊轟「武器不對等」！要求完整數位採證 檢方：需兩週時間

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

九州集團涉洗錢、博弈案進入準備程序，檢辯攻防正式攤牌。台中地方法院今（22）日開庭時，過半被告律師齊聲質疑檢方僅提出片段數位證據，形成「武器不對等」，要求法院命檢方提供完整的數位採證資料報告；檢方則以侵害隱私權與非待證事實為由反對。律師們怒批「那是被告自己的手機，何來侵權？」最終，公訴檢方回應，將於兩週後回覆院方。

九州集團幕後負責人陳政谷。（資料照／翻攝畫面）

據《鏡週刊》報導，庭中，審判長王振佑表示，起訴時已提供相關資料，只要能確認電子證據的所有人與內容即可，基於節省訴訟資源考量，未必需要交付完整資料。不過，多名律師隨即反對，指出檢方僅挑選對被告不利的對話片段，卻未提供完整前後文，違反攻防平等原則，讓被告無從實質答辯。

廣告 廣告

被告九州集團幕後負責人陳政谷、翔谷董事長簡坤証的律師也質疑，檢察官在補充理由狀中提出的在職證明與年收入數據，無來源、無證據能力，其中指簡年收入高達480萬美元，律師直言毫無依據，純屬推測；另有多項追加證據，亦未見被告本人具結，證據能力存疑。

此外，多名律師指出，檢方補充與追加起訴的證據中，部分對話紀錄無出處、無日期，影像截圖模糊且缺乏上下文，要求法院命檢方提出手機、平板、電腦等完整數位採證資料。對此，指出相關內容涉及第三人資訊與隱私權，且部分資料並非待證事實，認為律師此舉屬於「摸索式調查」，不宜提供。對此，律師反駁，遭查扣的電子設備均為被告本人所有，被告要求檢視自身資料「何來侵權？」經法官追問後，檢方表示需兩週時間回覆，法院隨後裁示休庭。

更多FTNN新聞網報導

九州集團洗錢案拚明年7月結辯 法官拍板神回：不這樣我任期內也審不完！

九州集團438億洗錢案再開庭！陳政谷、徐培菁都現身 林明佐因病缺席

九州集團案律師抗議「武器不對等」要求提供完整數位採證資料 檢方：需要2週時間

