九州洗錢案開庭 近百人應訊

九州博弈集團被控洗錢438億元，集團總裁陳政谷22日出庭。（林弘笙攝）

九州博弈集團被控洗錢新台幣438億元，九州集團總裁陳政谷及旗下多名幹部、前電競董座徐培菁等人遭台中地檢署起訴，因原受命法官傅可晴調職，改由法官林申棟接手，22日傳喚陳政谷、徐培菁等46名被告召開準備程序庭，連同律師近百人應訊。陳、徐否認犯罪，而在台中市刑大大隊長任內擔任九州集團內鬼的前刑事局警政監的林明佐已改名林康承，昨請假未到庭。

台中地檢署在民國113年8月偵結起訴九州博弈集團洗錢案，查出陳政谷透過第三方支付平台「OnePaid」收受網路賭博金流以及詐騙款項，並進行洗錢，金額高達新台幣438億元。

時任台中市刑大大隊長的林明佐被控接受九州集團供養貪汙，並與集團幹部、曾任電競公司女董座的徐培菁交往同居，林涉收受不法利益逾6000萬元；全案經起訴及追加起訴後，涉案的自然人與法人合計達46人。

合議庭昨天詢問陳政谷、徐培菁對檢方起訴內容是否有意見時，2人皆表示同前敘述（無罪答辯），庭訊其餘時間皆不發一語。林明佐的辯護律師則表示，林僅對財產來源不明認罪，坦承2117萬不法財產，其他部分不認罪。

陳政谷在出庭前受訪表示，此案件在沒有證據下，將他羈押多月，他拒絕交付3.5億交保金後，6月羈押期滿時，曾向當時的承審法官傅可晴反映無證據將他羈押多月，羈押期滿後為何還要戴電子腳鐐，傅只回稱，「又不是我起訴的」。

陳政谷出庭後表示，對更換承審法官一事沒有意見，一切照著法律制度走，不便再多做回應，以免法院又說他影響司法審理過程，他順順走就好。