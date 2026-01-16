九州熊本景點推薦！必訪熊本城、遇見熊本熊、大啖馬肉壽司絕讚打卡經典遊
文／景點+ 張盈盈整理
許多人到日本九州遊玩必定會造訪熊本，熊本向來以濃厚歷史氣息與活力滿滿的城市魅力著稱，這次就帶大家走進熊本市區，一次蒐集最經典、最不能錯過的打卡亮點！從象徵熊本精神的「熊本城」出發，裡頭就有接地氣的櫻之馬場城彩苑，打卡和風美景、品嚐必吃的馬肉壽司、天草海鮮等道地美味。再安排到能近距離見到超人氣吉祥物的熊本熊廣場，親眼感受「くまモン」的魅力；想沉浸在日常感的城市風景裡，還能走訪暖心的咖啡店、選物店與老字號壽喜燒店。無論是美食、散策還是可愛IP元素，熊本市區都能一次滿足，是既經典又入門等級的景點推薦，趕快筆記起來！
圖 / 墨刻出版，以下同
熊本城
熊本城以長達242 公尺的巨大石基砌成的城牆所圍 繞，為日本現存最長的城牆。最初是由加藤清正築 建，從1601 年開始花了7 年才竣工，共有3 座天守閣、29 道城門，是人人稱道的易守難攻格局。2016 年4 月因熊本地震嚴重受災，歷經5 年的修復，天 守閣已於2021 年6 月重新開放參觀。
熊本城
交通：熊本市電「熊本城・市役所前」站下車徒步10 分，若要走
到城門口的售票處，則約需15 分。或搭乘熊本城周遊巴士し
ろめぐりん，至熊本城・二の丸駐車場下車
地址：熊本市中央区本丸1-1
電話：096-223-5011( 熊本城營運中心)
營業時間：9:00～17:00
kumamoto-guide.jp/kumamoto-castle/
桜の馬場 城彩苑
城彩苑裡主要可以分為二大部分，湧々座( わくわく 座) 為歷史文化體驗設施，館內讓參觀民眾可以接觸 到熊本城的歷史文化，更藉由生動的高科技與民眾 互動。外圍則有桜の小路伴手禮區，可見到各種熊 本才買得到的名產與美食，很適合與熊本城做串聯。
桜の馬場 城彩苑
交通：熊本市電「熊本城・市役所前」站徒步約3分；另外，熊
本城二之丸停車場和城彩苑之間有免費接駁車，約15~20 分1
班。或搭乘熊本城周遊巴士しろめぐりん，至桜の馬場 城彩苑下
車
地址：熊本市中央区二の丸1-1
電話：096-322-5060 ( 城彩苑綜合觀光案內所)
營業時間：桜の小路伴手禮區9:00～18:00，用餐區11:00～18:00 ( 依店舖而異)
熊本城ミュージアム わくわく座9:00～17:30 ( 入館至17:00)
網址：www.sakuranobaba-johsaien.jp
天草海食 まるけん 熊本城店
天草是熊本的外島，許多熊本人都會在週末時前往 度假，天草的海鮮更是十分出名。天草海食專門販 賣天草的海鮮料理，尤其是現炸的海膽可樂餅，炙 熱酥脆的外皮裡，濃郁鮮甜的海膽與馬鈴薯綿密口 感交織在口中。
天草海食 まるけん 熊本城店
交通：城彩苑桜の小路內
電話：096-319-5073
營業時間：餐廳11:00～18:00，商店9:00~18:00 ( 3～11 月至19:00 )
網址：kaimaru.com
肥後よかモン市場 肥後YOKAMON好物市場
「肥後よかもん市場」是熊本站的必逛商場。在這裡 可以找到各式各樣的熊本物產與伴手禮，像是以陣 太鼓聞名的的お菓子の香梅、販賣當地特產いきな り団子的老舖長寿庵、熊本知名洋菓子鋪SWISS 等， 每一家店舖都是熊本名門。
肥後よかモン市場
交通：JR 熊本駅內白川口
地址：熊本市西区春日3-15-30 熊本駅內
電話：096-356-5015
營業時間：商店9:00～20:00，餐飮11:00～23:00
熊本駅総合観光案内所8:00～19:00
網址：www.jrkumamotocity.com/amu
Kumamon Square 熊本熊廣場
位於鶴屋百貨東館一樓有一處熊本熊粉絲的必訪之地 ─ Kumamon Square。除了各種熊本熊周邊商品， 這裡還是熊本熊部長辦公室所在地；更讓人興奮的 是有機會可以見到熊本熊本尊，只要在官網公布的 時間來到這裡，熊本熊便在眾人的簇擁下進入會場 與大家互動喔！
Kumamon Square
交通：鶴屋百貨東館1F
電話：096-327-9066
營業時間：10:00~19:00；熊本熊出場時間詳見官網
網址：www.kumamon-sq.jp
鯛吉 熊本上通りFS 店
店家提供的鯛魚燒表皮烤得酥酥香香，加上飽滿的 內餡，不論是甜蜜的紅豆還是濃郁的奶油口味，薄 皮的酥脆與熱燙的奶油簡直絕配，熊本熊的可愛造型鯛魚燒更是讓人難以抗拒！
鯛吉 熊本上通りFS 店
交通：熊本市電「通町筋」站徒步約3分
地址：熊本市中央区上通町6-23
電話：096-326-5282
營業時間：10:00～20:00
珈琲アロー
珈琲アロー是隱藏的咖啡名店，連昭和天皇都曾是 座上賓，一切都是因為那杯打破印象的琥珀色咖啡。 店主八井巌自1964 年創業以來，以淺煎處理豆子， 獨特的色澤以外，就連味道也與普通咖啡不同，就 連出了名不愛咖啡的三島由紀夫也大大稱讚呢。
珈琲アロー
交通：熊本市電「花畑町」站徒步2分
地址：熊本市中央区花畑町10-10
電話：096-352-8945
營業時間：11:00～22:00，週日14:00～22:00
加茂川壽喜燒 すき焼加茂川
創業於明治14 年(1881年 )，店內的壽喜燒使用嚴選 肉品，沾上店家秘製的醬汁，讓肉的美味更為鮮明， 此外還可以吃到以熊本地雞「天草大王」做成的料理， 鮮嫩的雞肉帶有紮實嚼勁，不論是做成鐵鍋燒還是 壽喜燒都很美味。
すき焼加茂川
交通：熊本市電「通町筋」站徒步2分
地址：熊本市中央区上通町2-6
電話：096-354-2929 11:00~14:30 (L.O.14:00)、
17:00~21:30 (L.O.21:00) 週二www.kamogawagenpo.
co.jp
桂花拉麵 本店
桂花拉麵已有50 年以上的歷史，包括東京在內擁有 15 家分店，是熊本拉麵具有全國知名度的重要推手。 桂花拉麵最早以「太肉麵」發跡，滿滿一碗的拉麵 裡放了肥腴不油的大塊滷肉，配上加了蒜頭的香濃 湯頭，屬於重口味的拉麵。
桂花拉麵 本店
交通：熊本市電「通町筋」站徒步5分
地址：熊本市中央区花畑町11-9
電話：096-325-9609 11:00~24:00(L.O.23:50)， 週日至16:30(L.O.16:20)
網址：keika-raumen.co.jp
( 圖／桂花拉麵 本店）
走一趟熊本市區，你會發現這座城市的迷人不只來自歷史建築，更來自每個轉角的驚喜。從雄偉的熊本城，到能品味在地美味的城彩苑，再到充滿療癒能量的熊本熊廣場與溫度滿滿的咖啡小店，每一站都讓旅程更加完整。如果你正計畫前往九州，不妨把熊本排進行程，好好感受這座城市的熱情與魅力，拍下屬於你的城市風景。相信這裡，一定會成為你想再訪的地方。
宇宙明星BT21，帶你玩九州！ 訂好機票，收拾行李，和宇宙明星BT21一起前往熊本，必訪熊本城，熊本有名的甘王草莓與生馬肉更是不能錯過！
同系列多個城市，以不同風格與設計帶你環遊世界，保證讓喜愛BT21的UNISTARS超級滿意，只要翻開就會忍不住大喊：「太可愛了」！
內頁充滿設計巧思，翻開就是滿滿的宇宙明星陪你玩遍全世界。
書中收錄地點，皆為MOOK嚴選出最好玩、最好買以及最好吃的經典行程，只要跟著走，新手也能玩得像達人。
書中貼心附上心情筆記頁，怎麼使用都可以，讓你自由發揮不設限。
封面和封底折口還有可撕下的精緻明信片，收藏、使用或送人都OK！
BT21帶你環遊世界：MOOK第6站──九州【附獨家贈品】
》https://reurl.cc/qK6vpN
初訪福岡景點推薦！從博多運河城到一蘭拉麵總社 悠閒自在水岸風光吃人氣鬆餅自由行必看
