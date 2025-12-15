九州男人不是蓋的！賴清德被嗆滾出台灣 夢多「一句話聲援」網讚爆

藝人夢多屢次發表挺台言論，獲得網友讚賞。翻攝夢多臉書



日本首相高市早苗近日「台灣有事」說法挑動中國敏感神經，兩國關係緊張，在台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）在社群力挺高市早苗：「我們的首相做得好，超棒！」活躍於社群的他最近發現網友嗆總統賴清德「滾出台灣」，直接霸氣開嗆，言論讓網友激賞，連政治工作者周軒都曬出夢多的留言，佩服大讚：「有夠瘋的啦」。

夢多來台發展近20年，除了常在社群針對不公不義的事件發聲，更屢屢表現支持台灣的言論。近日，他在Threads上看到有網友說「賴清德滾出中國臺灣，臺灣是中國的，滾出中國」，他留言回嗆「你要不要去看醫生？白痴。」

夢多嗆辣回應讓網友力挺，大讚「九州男人不錯，都滿硬派的」、「日本九州男人真不是蓋的」、「日本人比我們很多舔共藝人愛台灣！」、「是個可愛搞笑又硬派的日本朋友」、「很融入台灣人罵人的方式」。

政治工作者周軒也在臉書分享許多夢多留言截圖，包括有小粉紅稱「台灣是中國的一部份」，被夢多回嗆「那你們聽我們的話，因為我們有總統」，有人說「各位脆友們如果不承認自己是中國人就不要拿筷子湯匙吃飯，這些都是中國人發明的」，被夢多回「你吃大便」。

