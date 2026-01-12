九州罕見降強勁風雪！當地民眾大呼「冷到手凍麻了」

日本東北、北陸與東海地區，積雪深度也將達到80公分。（示意圖／翻攝自pexels）





受到高空冷空氣以及鋒面影響，日本從北海道到九州，都出現暴雪天氣。其中日本海沿岸地區的風雪特別強勁，日本東北、北陸與東海地區，積雪深度也將達到80公分，暴雪嚴重影響航班起降。

朝日新聞記者：「現在也不知道怎麼辦，外頭的雪越下越大了。」

入冬以來最強寒潮侵襲日本，就連平常不容易降雪的九州，也出現猛烈的暴風雪，大雪伴隨強勁風勢，在戶外感受的體感溫度，勢必更加急凍。

民眾：「沒想到情況會這麼糟糕，風吹得這麼大，雪都堆在鏡頭周圍了，我不得不反覆擦拭鏡頭，但雪還吹進車裡，我的手都凍麻了，真是太難受了。」

不只九州大雪紛飛，日本海沿岸的地區，風雪通樣驚人，不少住家屋頂，都積了厚厚一層白雪，而這樣的天氣型態，能見度極差，加上積雪深度最多達到80公分，增加行車難度。

新潟住戶：「我們去年夏天搬到這裡，雖然預料到會有降雪，但還是覺得雪勢很大，一下子降下這麼多雪，真是難以置信。」

日本氣象廳表示，這樣暴雪天氣情況仍將持續，不少航班也因此被迫取消，要赴日旅遊的民眾，務必注意天氣變化。

