民視新聞／綜合報導

台中地檢署偵辦九州集團博奕案，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，由於涉案人眾多，台中地院今天開庭，傳喚陳政谷、前警政監林明佐、美女董座徐培菁等全部35名被告，連同辯護人等，總計上百人，為了容納相關這麼多人，合議庭在台中地院最大的國民法官法庭開庭，上百個旁聽席就坐了九成滿！

記者vs.九州集團總裁陳政谷：「（總裁今天有什麼話要講）法庭。」

九州集團總裁陳政谷，穿著深色外套，戴著黑色口罩，態度從容現身台中地院，面對記者詢問，低調不多說。

記者vs.九州集團總裁陳政谷：「（今天有做什麼特別準備嗎）沒有。」

只簡短表明法庭上講，陳政谷隨後進入法院。台中地檢署偵辦九州博奕洗錢案，總裁陳政谷涉案金額高達438億元，有最美女董座之稱的前電競董座徐培菁，也被列為被告。

記者vs.前電競董座徐培菁：「（今天有做什麼準備嗎？有什麼話要講？）」





大場面！九州集團博奕案陳政谷起訴 同時傳喚35名被告

前電競董座徐培菁戴口罩現身，面對記者詢問不發一語。（圖／民視新聞）









徐培菁也是戴著口罩現身，一句話也不說，走進法院。由於這回合議庭開庭傳喚被告35人，加上辯護律師以及旁聽民眾，可能超過上百人，合議庭選在台中地院國民法官第二法庭開庭，光是旁聽席就超過一百個，22日上午，旁聽席就坐滿九成，為此，原本配置一名法警增加到四人維持馬拉松開庭的秩序。

這起案件勞師動眾，全案起於橋頭地檢署，偵辦詐欺案，協請中檢偵辦，中檢去年8月起訴陳政谷等35人，台中地院去年10月首度開庭，後來承審法官調走，又抽籤換法官，12月22日傳喚被告35人，關鍵人物陳政谷、徐培菁都準時出庭，但前三線二星警政監林明佐並未現身。

林明佐之前出庭時，虛弱到無法自行行走，坐輪椅出入法院，如今由律師代表出席，當庭告知法官林明佐請假。九州博弈案全案進入準備程序庭，台中地院22日從早上十點開始審理到下午，展示密集審理的決心！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

