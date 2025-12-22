民視新聞／綜合報導

台中地檢署偵辦九州集團博弈案，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，由於涉案人眾多，台中地院今天開庭，傳喚總裁陳政谷、女董座徐培菁等35名被告，連同辯護人等，總計上百人，為了容納相關人等，合議庭在台中地院最大的國民法官法庭開庭，上百個旁聽席就坐了九成滿！

記者vs.九州集團總裁陳政谷：「（總裁今天有什麼話要講）法庭。」

九州集團總裁陳政谷，穿著深色外套，戴著黑色口罩，態度從容現身台中地院，面對記者詢問，低調不多說。

廣告 廣告

九州集團總裁陳政谷：「就走流程就該走法律就走法律。」

九州集團洗錢案，集團總裁陳政谷涉案金額，高達438億元，如今仍帶著電子腳鐐被監控，走路一拐一拐，面對媒體多次追問，僅回答走流程。有最美女董座之稱的前電競董座徐培菁，也被列為被告。

記者vs.前電競董座徐培菁：「（今天有做什麼準備嗎？有什麼話要講？）」





大場面！九州集團博弈案陳政谷起訴 同時傳喚35名被告

前電競董座徐培菁戴口罩現身，面對記者詢問不發一語。（圖／民視新聞）









徐培菁戴著口罩現身，一句話也不說，走進法院。由於這回合議庭開庭傳喚被告35人，加上辯護律師以及旁聽民眾，估計超過上百人，合議庭選在台中地院，國民法官第二法庭開庭，光是旁聽席就超過一百個，22日上午，旁聽席坐滿九成，法警也從一人增加到四人，維持馬拉松開庭秩序。

這起案件勞師動眾，全案起於橋頭地檢署，偵辦詐欺案，協請中檢偵辦，中檢去年8月起訴陳政谷等35人，地院去年10月首度開庭，後來承審法官調走，又抽籤換法官，22日開庭，關鍵人物陳政谷、徐培菁，還有前記者史姓男子都有出庭，但前警政監林明佐並未現身。





大場面！九州集團博弈案陳政谷起訴 同時傳喚35名被告

前警政監林明佐請假未出庭。（圖／資料畫面）









林明佐之前出庭坐輪椅，出入法院，這回請假，委由律師出席。九州博弈案，被告多達35人，牽扯鉅額疑似洗錢金流、組織，甚至貪汙等複雜案情，全案進入準備程序，預計明年四月再度開庭！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：大場面！九州集團博弈案陳政谷起訴 同時傳喚35名被告

更多民視新聞報導

租用行動整鈔機洗錢52億 行銷投資公司負責人遭訴求刑5年

破天荒!洗錢案主嫌聲請傳喚720名證人 獲法院裁准

鬆緊帶大廠掏空案！兄嫂化身神鬼女會計狂撈1.9億 北檢震怒了

