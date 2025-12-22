九州集團案律師抗議「武器不對等」要求提供完整數位採證資料 檢方：需要2週時間

九州集團洗錢、博奕案在台中地院召開準備程序，過半被告律師今日一致反應「武器不對等」，要求法院提供完整的檢方數位採證資料報告。（本刊資料照）

九州集團洗錢、博奕案今（22日）在台中地院召開準備程序，上午開庭最大爭議點是過半被告律師一致反應「武器不對等」，要求法院提供完整的檢方數位採證資料報告，審判長王振佑認為只要確認是該3C電子所有人、內容物即可，不需提供完整資料。不過許多律師抗議，檢方提供擷取的對話紀錄是檢方「自己」要的資料，片段、模糊、沒頭沒尾、無日期辨識。公訴檢方辯稱此舉會侵人隱私權，律師們怒批，「是被告自己手機，何來侵權？」最後公訴檢方回應，將於兩週後回復院方。

被告九州集團幕後老闆陳政谷、翔谷董事長簡坤証的律師指出，檢察官在今年10月底的補充理由狀中提及的相關在職證明，無來源出處、無證據能力，其中檢指出簡的年收入竟達480萬美金，律師譏「這不是要掏空公司嗎？」毫無根據，純屬檢察官猜測；且檢察官追加很多證據資料，內容並無被告以為之人具結之證據能力。

現場超過一半的律師要求法院提供手機、平板、電腦等數位採證證據資料完整報告。葳群前董事長徐培菁律師指出，全案起訴後歷時1年餘，檢方才又起訴葳群執行長謝凱霖，提出的相關證據應重新檢視供參。謝的律師指出，檢方追加起訴的證據內容，許多對話紀錄無出處、無日期，無證據能力。被告楊昉如律師也指出，提供的數位採證截圖模糊不清，且無上下對話紀錄對照，被告無從答辯。李孟修律師也提出檢方於補充證據中提出的扣案資料中，被告否認有相關硬碟資料，請求勘驗出示相關證據和來源。

審判長王振佑起初認為，起訴時已經提供各被告相關的資料，只要確認是該電子證據所有人、內容物即可，為節省訴訟資源，不需提供完整資料。此話一出，被告律師們紛紛舉手抗議，指出檢察官只拿出對被告不利的片段證據，未提供完整前後文資料，無法讓被告答辯，「武器不對等」，基於平等原則，檢方無理不提供全部證據。

公訴檢察官表示反對提供完整的數位採證資料報告，原因是裡面有很多是第三人的資料，無關此案，涉及隱私權，且採證資料也非待證事實，律師們此舉的本質是「摸索行為」，不宜提供。

律師們對此抗議，既然檢方查扣的手機、平板等電子產品都是被告當事人所有，內容也都是當事人自己的隱私，被告自己要求提供採證紀錄報告，何來侵犯他人隱私權？法官因此要求公訴檢察官何時可以回應。公訴檢察官表示，需要兩週的時間。隨後，法官裁示休庭。

