九州集團洗錢案拚明年7月結辯 法官拍板神回：不這樣我任期內也審不完！

台中地方法院今（22）日審理九州集團涉洗錢、博弈案，因案件自去年8月起訴後進度緩慢，仍停留在準備程序階段，審判長王振佑決定加快腳步，拍板自明年4月起密集開庭，集中傳喚近百名證人、進行被告交叉詢問與言詞辯論，並訂於7月初辯論終結，力拚案件不再延宕。

台中地方法院今（22）日審理九州集團涉洗錢、博弈案。（圖／翻攝google街景）

據《鏡週刊》報導，針對密集開庭安排，公訴檢察官表示恐與其他案件蒞庭時間衝突，希望法院配合調整；但王振佑直言，本案被告與證人眾多，若不集中審理，「不這樣我任期內也審不完！」引發旁聽席一陣笑聲。法院也要求40多名被告律師配合排庭，以確保審理進度。

庭中多名被告與律師對檢方偵查方式提出質疑，指出檢方頻頻補提補充狀，但未同步提供給辯方，甚至未附證據，讓答辯困難。被告徐培菁也表示，案件起訴後，檢方仍反覆檢視其手機內容，截圖作為補充資料，讓她感覺遭到針對。

此外，本案關鍵秘密證人「A1」是否須出庭接受詰問，也成為攻防焦點。多名被告主張，該證人證詞攸關定罪基礎，應到庭說明，但檢方以安全考量拒絕。由於簡便雙方爭執不下，法官一度詢問「那這部分證據要不要拿掉？」最終裁示將由法院進行「證據評價」。全案預計自2026年4月20日起密集審理，並於7月1日辯論終結後宣判。

