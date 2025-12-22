九州集團438億洗錢案再開庭！陳政谷、徐培菁都現身 林明佐因病缺席

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

九州博弈集團438億元洗錢案，歷經近一年的準備程序與更換法官後，今（22）日於台中地院再度開庭。九州集團總裁陳政谷、前媒體人徐培菁、史鎮康等被告皆出庭到場，加上辯護律師團，粗估破百人。

九州博弈集團438億元洗錢案，歷經近一年的準備程序與更換法官後，今（22）日於台中地院再度開庭（圖／翻攝自台中地方法院官網）

「九州博弈集團」洗錢案今日上午於台中地方法院再開庭，有「百億賭王」之稱的陳政谷約9點30分左右抵達法院，面對媒體提問僅簡短表示：「法庭上說」。而有「最美女董座」稱號的徐培菁也現身，全程不發一語。令大眾矚目的前警政監林明佐則未到庭，律師表示，林明佐因身體有恙，因此不會出席。

台中地院表示，今日安排在國民法官法庭開庭，該法庭座位多達120席，可容納本案全部被告及辯護人，所餘座位開放為記者及旁聽民眾入座。今日的程序是準備程序，開庭內容是關於程序事項，包含決定如何調查證據及安排審理庭期等。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

