九年只玩「蓋倫」！《英雄聯盟》玩家時數破萬，卻從沒脫離過銅牌？

在《英雄聯盟》擁有上百名英雄供玩家自由選擇，每年還不斷新增角色，讓人能依照喜好找到最順手的一角。不過有位歐洲玩家意外引起討論——因為他幾乎九年來都只玩「蓋倫」，總時數突破萬小時，卻始終沒能脫離「銅牌」的位置。

蓋倫本人 4ni？（圖源：英雄聯盟）

根據外媒 Dexerto 報導，這位名為 nero2108 的玩家，可以說是真正意義上的「蓋倫」本人。他的英雄專精分數超過 1160 萬點（註：Faker 最高的勒布朗也只有 60 萬點），是歐洲伺服器使用蓋倫次數最多的玩家之一，累積遊玩時間超過 11,831 小時。

在《英雄聯盟》裡專精單一角色的玩家並不罕見，但能連續玩同一名英雄超過九年、破萬小時，而且始終維持在「銅牌」段位的玩家，這就...很稀有了吧？根據 op.gg 資料顯示，nero2108 大約從 2016 年起就幾乎只玩蓋倫，期間僅短暫挑戰過積分賽，最高曾達銅牌 2、鐵牌 3，之後便幾乎不再打排位，改以一般對戰為主。

這什麼可怕的數字？（圖源：op.gg）

有趣的是，他的對局紀錄中，上一次不是使用蓋倫已是 2023 年 9 月（那場他選了好運姐），再往前追溯甚至要到 2020 年。從這點就能看出他對蓋倫的堅持。此外在 Wasted on LoL 網站統計中，他目前的遊玩時數已經達到 11,831 小時，但該網站的資料只從 2018 年開始，因此實際數字可能還要更多。

從數據來看，nero2108 並不是技巧頂尖的玩家，也沒有高超的勝率表現，但與多數追求上分的玩家不同，他顯然只是單純喜歡玩蓋倫、享受對戰本身。對他而言，勝負或牌位並不是重點，而是單純體驗遊戲樂趣。在競技導向的《英雄聯盟》中，這樣的玩家或許稀有，但也正是這份單純的熱愛，讓人重新思考：「玩遊戲」這件事，究竟應該為了什麼而玩。