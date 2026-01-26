9年新低！2025年買賣移轉26萬棟 房市多頭畫句點
去年全台房市買氣急凍，根據住商機構彙整內政部資料，去年全台買賣移轉棟數僅廿六萬一三○八棟，較前一年約卅五萬棟大減百分之廿五點五，創近九年新低，也寫下一九九一年有統計以來最大單年跌幅，宣告自二○一九年展開的房市多頭行情正式畫下句點。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，去年房市受第七波信用管制、銀行滿水位等衝擊，市場買氣急速下滑，買賣移轉僅勉強守住廿六萬棟防線。
若從歷史比較來看，去年的表現，僅高於二○一六年房地合一稅上路時的廿四點五萬棟，以及二○○一年網路泡沫時的廿五點九萬棟，為歷史第三低。市場分析，過去兩次低量年分的年減幅約落在一至二成，但去年年減幅高達兩成五，顯示本波修正並非單純景氣循環，而是政策調控與融資緊縮交織下的結構性衝擊。
不過，年末買氣並非完全失速。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，去年第三季後，新青安政策成為市場少數支撐動能。她指出，去年第三季政府對新青安放款續開綠燈，使新青安的承作件數逐月增加，十二月的受理與撥貸件數更雙雙突破四千三百件，帶動年末買氣的同時，也讓全台全年的買賣移轉棟數小拉尾盤，全年的衰退幅度略有收斂。
更多udn報導
快摸延長線！出現1狀況速拔插頭 消防：你在和死神拔河
徒手攀101若失足會變凶宅？律師曝2關鍵：絕對不會
暌違8年點頭客串！林志玲「絕美民國造型」提前曝光
不傷腎還能護腎 腎臟科醫師破解慢性病用藥2大迷思
其他人也在看
專家預測 川普任內 中美將簽第四公報
美國總統川普計畫4月訪問大陸，大陸國家主席習近平據稱也會在今年稍晚訪美。當川、習再次會面時，雙方對台灣議題的表態將備受矚目。美國知名國際關係學者艾利森（Graham Allison）預期，川普任內將會出現「中美第四公報」，而且這份公報的約束性可能比以往更強。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 30則留言
台北101沒花半毛錢！賈永婕怕「比龜孫子還鳥」曝驚險內幕 取消只差一步
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。不過原訂上週六的活動因雨延期，賈永婕擔心若週日又遇到下雨，霍諾德無法挑戰該怎麼辦？她緊急回公司開會，聯絡台北市長蔣萬安及交通部長陳世凱，獲得全力支持後，再度整合相關資源，做好萬一延期週一的準備。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 22則留言
小學生就化妝 清潔不當、劣質產品恐傷身
小學生化妝、青少年醫美，是愈來愈普遍的現象，但背後恐暗藏危機。一名小四女學生額頭、臉頰長滿粉刺，發腫紅痛，皮膚科醫師發現...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9則留言
美國冬季風暴至少25死 東北部降雪量增交通中斷
（中央社亞特蘭大26日綜合外電報導）隨著一場大型冬季風暴進入尾聲，美國東北部今天降下更多積雪。這場風暴持續為南部部分地區帶來災情，凍雨導致數十萬民眾在無電情況下挨凍。據報，這場嚴峻天候已造成全美至少25人罹難。中央社 ・ 2 小時前 ・ 5則留言
美執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市最近再發生邊境執法人員擊斃公民的事件，再度引發公憤。美國總統川普今天表示，他將派遣主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼前往明州處理此事。中央社 ・ 8 小時前 ・ 11則留言
【本日焦點】用延長線要「摸一下」消防員籲2情形快拔掉／批「爬101違反工安」掀議 工傷協會7點聲明／台中房仲吸金23億潛逃泰國 中檢求處重刑
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.用延長線要「摸一下」消防員籲2情形快拔掉 2.批「爬101違反工安」掀議 工傷協會7點聲明3.台中房仲吸金23億潛逃泰國 中檢求處重刑 4.「就算滾蛋也要拚」賈永婕吐心聲 5.花蓮玩到身上剩2千 爽抱6.92億頭獎Yahoo新聞編輯室 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
霍諾德爬101「高掛空中選歌」嚇壞主持人 私藏歌單曝光
美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101的挑戰，過程中現場圍觀民眾、觀賞直播的觀眾全都替他感到緊張，甚至他一度定格高掛在空中，連轉播主持人也嚇了一跳。但事後證實他那時在調整耳機裡的音樂，不免引起網友好奇神人在攀岩時的歌單。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
房市買氣史上第三低！ 專家讚：十年一遇的進場時機
2025年「金龍海嘯」襲來，房市買氣陷入前所未有近年來最低潮。住商機構統計內政部資料，全台2025年買賣移轉棟數達26萬1,308棟，創9年來新低，年減25.5%，下修幅度是史上最大。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，2025年房市受第七波信用管制、銀行滿水位等衝擊，市場買氣急速下滑，也為自2019年的房市多頭畫下句點，買賣移轉僅勉強守住26萬棟防線。EBC東森財經新聞 ・ 15 小時前 ・ 17則留言
美國退出WHO震撼內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」
美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令，宣布啟動退出世界衛生組織（WHO）程序，並在1月22日正式退出世衛。川普政府也揭露退出內幕，坦言WHO在新冠肺炎（COVID-19）期間忽視台灣早提出的警告「假裝台灣不存在」錯失防疫先機，成為美國退出的重要原因之一。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 65則留言
市場靜待Fed議息、重磅科企財報！美股收高
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）議息結果、多家重磅科技企業財報將於本週稍晚公布，市場處於觀望狀態，美股主要指數週一大多收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管地緣政治、美國國內政策帶來的不...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 6則留言
霍諾德徒手登頂101 賈永婕曝心聲：必須滾蛋也要拚 打臉你們真爽
美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，對於外界質疑，「最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？」，台北101董事長賈永婕今天（26日）表示，「萬一真的發生事情，就是我來扛。我一定會面對。」「就算我被罵到翻，就算最後我必須滾蛋，我也要拚這一次。」Yahoo即時新聞 ・ 18 小時前 ・ 408則留言
霍諾德徒手登頂101 莊翠雲：僅提供場地 財政部及台北101均零出資
美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，財政部長莊翠雲今天（26日）表示，財政部及台北101均沒有提供任何經費、資金或贊助，台北101只是提供場地並進行相關協調，就讓世界看到台灣與國旗飄揚。Yahoo即時新聞 ・ 19 小時前 ・ 152則留言
批「徒手攀台北101」違反工安遭網灌爆 工傷協會7點聲明：人命不該雙重標準
美國極限攀岩好手Alex Honnold昨(25)日徒手攀登台北101，並透過Netflix直播全球，僅花91分鐘就順利攻頂。不過，工傷協會就發文批評這活動是「把人命當宣傳素材」，怒斥台北市勞動局怎會...華視 ・ 22 小時前 ・ 629則留言
長大才發現超不衛生！她曝家裡「共用浴巾20年」 一票人看傻：我家也這樣
這名網友近日在Dcard發文道，家裡有些看似「正常」的衛生習慣，直到她長大後才發現「超級不好」。原PO說到，過去家中都是全家人共用同一條浴巾，直到某次發現洗完澡後浴巾仍濕濕的、怎麼擦都擦不乾，只好自己另外拿一條使用，卻反被父母唸「幹嘛一次用那麼多」。原PO表示，後...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7則留言
全球患者不到百例 男童成功治癒罕病
詹小弟4歲時出現呼吸困難，肋膜積液不斷惡化症狀，直到2年前才確診為全球罕見的「卡波西樣淋巴管瘤」（KLA），經台北榮總兒...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
北海道札幌下破紀錄大雪交通停擺 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動
日本遭遇入冬以來最強寒流，北海道札幌昨天（25日）開始下起破紀錄大雪，新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，不少旅客進退兩難。旅遊作家943建議，旅客遇到極端天氣時，核心原則是「能不動就不動」，若非行動不可，則應以「地鐵加上短程計程車」為主，勿嘗試跨城市的長途移動；即時交通資訊部分，可至JR北海道、北海道中央巴士以及新千歲機場官網查詢。Yahoo即時新聞 ・ 18 小時前 ・ 23則留言
公司有讀書會文化 他好奇「大家能接受嗎？」網曝反對理由
每間公司的文化、風氣都不一樣，許多公司為了鼓勵員工持續學習，會舉辦講座、讀書會，或是補助證照考試、學習平台費用等，不過對此員工評價褒貶不一，有網友也好奇「大家可以接受公司有讀書會文化嗎？」引發討論。Yahoo綜合報導 ・ 21 小時前 ・ 7則留言
中國外交部稱日本治安差、地震頻繁「春節勿去日本」台網爽翻：快訂機票
中國日前因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，呼籲民眾避免前往日本旅遊。中國外交部26日又發布提醒，稱日本近期治安堪憂，且部分地區連續發生地震，呼籲春節期間「避免前往日本」。日本旅遊達人林氏璧直呼「日本機票還不快訂起來！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5則留言
韓流主導兒少審美 家長憂身心都太早熟
國中小學生幾乎人手一機，「韓流」文化強勢來台，網路社群五光十色，孩子若太早踏入成人世界，更加引發家長焦慮；國教行動聯盟理事長王瀚陽說，現在學生比較早熟，常看社群媒體的孩子，審美觀更易受到影響，也會更在意自己長相。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 23則留言
232條款 中日韓海嘯第一排⋯將衝擊價值6000億美元亞洲貿易
在美國最高法院審理川普對等關稅之際，美國政府已經以國安名義課徵、或考慮開徵其他關稅。日本媒體分析顯示，如果全面實施，這些關稅可能威脅價值多達6,210億美元的亞洲貿易。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10則留言