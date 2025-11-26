九年沒人追得上！愛快羅密歐打造性能房車最強傳說

記者鍾釗榛／綜合報導

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio。（圖／Alfa Romeo提供）

義大利經典品牌Alfa Romeo再度在德國《SPORT AUTO AWARD》讀者票選中奪下亮眼佳績，其中性能旗艦Giulia Quadrifoglio更以超過台幣350萬元級距的房車市場中連續九年稱王，成為該獎項史上唯一達成九連霸的車型。這回共有 67%的讀者毫不猶豫投給它，等於直接用數字證明：這台車的魅力就是無可取代。

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio，在德國《SPORT AUTO AWARD》讀者票選中奪下亮眼佳績。（圖／Alfa Romeo提供）

德國最硬核的性能風向球

《SPORT AUTO》向來以嚴謹測試與深厚賽道文化聞名，被視為歐洲性能車迷最信任的風向指標。今年共有168款車、21個級距參賽，而Giulia Quadrifoglio再度用壓倒性支持度奪冠，展現Alfa Romeo在全球性能房車市場的地位仍屹立不搖。

Giulia Quadrifoglio再度用壓倒性支持度奪冠。（圖／Alfa Romeo提供）

Giulia家族全線都能打

不只Quadrifoglio撐起門面，Giulia車系其他成員同樣表現強勢。像Giulia Intensa與Giulia Veloce在台幣約262萬至350萬級距中屢屢奪冠，再次證明Alfa Romeo把義式設計、操控靈魂與百年工藝融合得恰到好處，從入門到旗艦都能給駕駛滿滿的情感回饋。

Alfa Romeo Giulia從入門到旗艦都能給駕駛滿滿的情感回饋。（圖／Alfa Romeo提供）

答案藏在底盤與靈魂裡

現行導入台灣的Giulia同樣繼承這份性能傳承。後驅平台、50:50配重與輕量化結構讓整台車跑起來靈活又俐落，搭配象徵性的三角盾 Scudetto水箱罩與流線車身線條，讓它在街上永遠是一眼秒認的義式存在。加上高質感內裝、完整安全科技與貼心人因設計，讓駕馭樂趣與日常舒適性取得漂亮平衡。

義式性能準備上路

自今年 9 月品牌發表會後，台灣市場對Giulia / Stelvio反應熱烈，不只老車迷「Alfisti」照單全收，也吸引不少新世代性能族群加入。官方表示首批新車將從12月起陸續交付，替性能市場帶來更多話題與魅力。

