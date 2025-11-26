九年沒人追得上！愛快羅密歐打造性能房車最強傳說
記者鍾釗榛／綜合報導
義大利經典品牌Alfa Romeo再度在德國《SPORT AUTO AWARD》讀者票選中奪下亮眼佳績，其中性能旗艦Giulia Quadrifoglio更以超過台幣350萬元級距的房車市場中連續九年稱王，成為該獎項史上唯一達成九連霸的車型。這回共有 67%的讀者毫不猶豫投給它，等於直接用數字證明：這台車的魅力就是無可取代。
德國最硬核的性能風向球
《SPORT AUTO》向來以嚴謹測試與深厚賽道文化聞名，被視為歐洲性能車迷最信任的風向指標。今年共有168款車、21個級距參賽，而Giulia Quadrifoglio再度用壓倒性支持度奪冠，展現Alfa Romeo在全球性能房車市場的地位仍屹立不搖。
Giulia家族全線都能打
不只Quadrifoglio撐起門面，Giulia車系其他成員同樣表現強勢。像Giulia Intensa與Giulia Veloce在台幣約262萬至350萬級距中屢屢奪冠，再次證明Alfa Romeo把義式設計、操控靈魂與百年工藝融合得恰到好處，從入門到旗艦都能給駕駛滿滿的情感回饋。
答案藏在底盤與靈魂裡
現行導入台灣的Giulia同樣繼承這份性能傳承。後驅平台、50:50配重與輕量化結構讓整台車跑起來靈活又俐落，搭配象徵性的三角盾 Scudetto水箱罩與流線車身線條，讓它在街上永遠是一眼秒認的義式存在。加上高質感內裝、完整安全科技與貼心人因設計，讓駕馭樂趣與日常舒適性取得漂亮平衡。
義式性能準備上路
自今年 9 月品牌發表會後，台灣市場對Giulia / Stelvio反應熱烈，不只老車迷「Alfisti」照單全收，也吸引不少新世代性能族群加入。官方表示首批新車將從12月起陸續交付，替性能市場帶來更多話題與魅力。
更多三立新聞網報導
【怎能不愛車】絕版倒數！BMW Z4最終限定版登場
鴻海電動車掛上三菱廠徽 台製電動車首站外銷澳洲
韓國電動車嚇到保時捷！Ioniq 5 N成718 EV靈感來源
【怎能不愛車】Defender 出征達卡！史上最強D7X-R準備沙海開戰
其他人也在看
加錯油怎麼辦？汽油可以混合使用嗎？汽油加成柴油還能發動嗎？│汽車小學堂
開車到加油站時，偶爾會不小心將92加成95或98無鉛汽油，或反過來將95或98加成92無鉛汽油，甚至發生不同汽油「混加」的情況，加錯油該怎麼處理？會對汽車造成傷害嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
全面升級價格更合理親民，Toyota bZ4X令國產進口對手備感壓力
長期以來消費者購車的動力，無論汽柴油或者Hybrid都仍是內燃機一種選擇，直到因技術重大突破所發展出的電力驅動，才讓電動車能在近十多年來擠身主流市場，伴隨技術的進步幾經多年發展下來，無論性能、續航力、操控路感、功能都已經具備一定水準，而過去消費者所顧慮的續航力障礙，也隨著電池效能提升與充電站普及逐漸消除，現在只剩下一個大魔王關卡-價格！續航力大幅提升同級最佳，旅程不再充滿焦慮 依價格、尺碼與定位來看，擁有4,690mm車長與2,860mm軸距的bZ4X，在台灣市場中最直接的同級對手莫過於Luxgen n7、Hyundai Ioniq5、Kia EV6，電動車的買家最關心的絕對是續航力優先，為了消弭眾人的疑慮，bZ4X所搭載的全新高效能動力電池，容量從71.4kWh升級至74.7kWh，純電行駛里程以NEDC計算更從626km大幅提升至同級最佳743km，等於可輕鬆達成滿電北高一日遊，讓續航無後顧之憂。充電功率自150kW提升為160kW後，其10%至80%充電時間由30分鐘縮短為28分鐘，明顯減少等待補充能源的時間。 車型 Toyota bZ4X Luxgen n7 Kia EV6 HCarture 車勢文化 ・ 1 天前
小偷也愛 Toyota RAV4！失竊量高居加國冠軍 贏過 CR-V
Toyota 今年推出 RAV4 第六代，台灣也有望在明年第一季跟進推出，現行款的第五代已經在產品末期，儘管如此，RAV4 五代仍然相當搶手，高人氣的程度，甚至成為加拿大失竊數量最高的車型。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
向CR-X致敬的現代演繹 Honda Integra Targa現身
在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這款車以中國市場的Civic為基礎，透過顯著的改造，重新詮釋了1990年代Honda經典小跑車CR-X的精神。雖然Prelude新世代油電跑車正成為品牌焦點，但這款雙門、可拆卸Targa車頂的Integra概念車卻悄悄吸引了不少關注，以其獨特設計向本田過去的跑車致敬。在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這輛Integra Targa並非量產車，而是一輛由GAC Honda廣汽本田打造的概念作品，該車基於中國市場的五門掀背版Integra改造而來，車頂與後門被完全移除，取而代之的是更長的無窗框前門和加厚後移的B柱結構，使整車展現出類似CR-X Del Sol的輪廓。車尾部分保留了原有玻璃掀背設計，使Targa式造型流線完整。車身採用白色多輻鋁圈，並搭配紅色後視鏡蓋，靈感來自Integra特仕版車型。 內裝方面，Integra Targa採用2+2座位配置，紅色飾條貫穿中控台，增添年輕運動感。雖然後座空間並未強調舒適性，但開放式車頂設計提供了極佳的頭部空間Carture 車勢文化 ・ 19 小時前
全新得利卡D:6將會引進台灣？Mitsubishi Delica D:5日本北海道自駕體驗 Feat. @7car @jjlovesdriving @UCARTV
這次邢男遠赴北海道除了試駕全新Mitsubishi XFORCE，還在札幌一般道路體驗Delica D:5，這個第五世代的得利卡已經在日本販售長達18年，期間經過多次大小程度不同的改款，雖然提升不少競爭力，但18年過去難免略顯老態，本次試駕也將帶來D:6的最新消息，據說有機會在台灣上市，讓我們一起期待吧！車水馬龍網 ・ 17 小時前
台灣山葉發聲明：勁戰 155 取消一項配備！預購車主有專屬補償方案
台灣山葉（Yamaha）今日發出聲明，即將上市的 Cygnus XR 勁戰 155 將取消原本規劃的「Stop & Start System」（怠速熄火系統），原因是在最終量產測試階段，系統表現未達內部開發標準，官方道歉並啟動通知機制，並提出預購車主補償方案。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
BMW已採不含稀土的馬達 汽車界聖杯：廠商不仰賴中國稀土
紐約時報24日分析，汽車廠商擔心受到地緣政治綁架，紛紛尋找電動車稀土磁鐵的替代選項，能夠不依賴中國稀土的汽車，儼然成為「...世界日報World Journal ・ 1 天前
16歲老Cayenne大變身！保時捷動刀翻新 罕見6速手排＋復古越野魂帥炸
保時捷向來擅長替車迷「圓夢」，旗下 Sonderwunsch（特殊客製化）部門的歷史可追溯至1978年，從新車配色到獨家材質，全都能客製化。如今這個部門更跨足老車翻新，最近他們就替一輛2009年初代Cayenne GTS動了全身大手術，讓 16歲的豪華SUV煥然一新。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓國電動車嚇到保時捷！Ioniq 5 N成718 EV靈感來源
韓國現代這幾年火力全開，連向來自信滿滿的保時捷都忍不住大讚。Ioniq 5 N 這輛被車迷封為「韓國最強電動神獸」的性能EV，讓保時捷718與911系列主管Frank Moser體驗後，直接用「大開眼界」來形容，還說現代工程師「真的做得非常棒」。尤其是能模擬引擎聲浪的N Active Sound+與模擬換檔的N e-shift，讓他印象深刻。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鴻海電動車掛上三菱廠徽 台製電動車首站外銷澳洲
日本三菱今年與Foxtron鴻華先進簽署合作備忘錄後，外界就不斷猜測哪一款台灣電動車會成為三菱的全球戰略車。如今答案正式浮上檯面，澳洲三菱產品策略總經理Bruce Hampel受訪時明確表示，澳洲將率先導入台灣製造的電動車，並由三菱掛牌出口至全球市場。這意味著台灣造車將正式成為三菱全球電動版圖的一環。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台灣重卡新霸主！FUSO New Super Great預售百輛秒殺
台灣運輸業邁入高效競爭的關鍵時刻，FUSO今正式在台推出全新旗艦重卡New Super Great，提供21.5至46噸曳引車與底盤車選項。結合德系動力科技、全新外觀與滿載的智慧安全配備，DTAT再次強調「頭家夥伴」精神，協助全台運輸車隊在效率、安全與永續上全面升級。台灣更成為全球第二個導入市場，足見總部對台灣的重視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電池供應過剩 全球電動車產業的潛在危機
近年來汽車製造商與電池生產商紛紛投入巨資擴充電動車電池產能，期待隨著電動化浪潮掀起，需求會快速爆發，但最新由AlixPartners提出的報告指出，電池產能增速或將大幅超出實際需求。數據顯示，到2030年，全球電池產能預計將是實際需求的三倍。以北美為例，其電池產能接近需求的四倍，而中國的情況更加嚴重，產能可能比需求多出五倍以上。這種供過於求的結構，不僅使得電池廠商面臨財務與產能利用率的壓力，也讓整個汽車產業不得不重新思考其電動化投資節奏與策略。最新報告指出，由於電動車的銷售放緩，現在電池產能已經過剩，恐將遇到電動車電池泡沫潮。面對電動車需求未如預期迅速爆發，車廠和電池廠商已經開始做出調整。以Ford福特為例，其在美國肯塔基州與合作夥伴SK On建設一座58億美元的電池工廠，但已宣布將原計畫產能下調約35%。此外，GM通用汽車在俄亥俄及田納西的電池廠亦因電動車採用率偏低，削減1,550名員工。電池供應端過剩，需求端又未迅速跟上，使得許多此前看似輝煌的電池項目如今變得風險倍增。許多企業不得不將目光移向能源儲存系統（BESS）或減緩投資腳步，以減少資產閒置風險。 造成電池產能過剩的背後，有多Carture 車勢文化 ・ 19 小時前
天外飛來"傳動軸"! 轎車安全氣囊爆開 駕駛嚇壞
中部中心 / 李文華 彰化報導有民眾開車行經國道3號北上快官路段，突然從南下車道，飛來一個車體傳動軸，直接砸向他的座車，當下安全氣囊直接炸開，所幸，後方車輛有保持安全距離，沒有撞上來。警方調查，懷疑是一輛小貨車的傳動軸脫落釀禍，有兩車遭到波及，一位駕駛受傷，依照道交條例，最高可開罰1萬八千元。貨車上的傳動軸竟然脫落 還在國道上噴飛 釀成車禍。（圖／翻攝畫面）車子開在高速公路北上快官路段，突然，砰的巨響，安全氣囊直接炸裂，車身晃動，發生什麼事情？行車紀錄器還原恐怖瞬間，一個長條形的傳動軸，從南下車道噴飛過分隔島護欄到北上車道，直接往座車砸，駕駛說，當下人生跑馬燈都出來了，駕駛發文說，後方轎車有足夠安全距離，還好沒撞上來傳動軸從南下車道飛到北上車道 還砸到民眾座車。（圖／翻攝畫面）車禍發生在24日上午10點多，國道三號北上202.7公里快官路段，突然天外飛來傳動軸，一輛才開兩年的休旅車和半聯結車都遭到波及，還有一人受傷。肇禍的是這輛藍色貨車，傳動軸脫落還砸車，保養廠老闆說，如果傳動軸出現螺絲鬆動、十字軸承斷裂，就得趕快，進廠維修。車主說，才開兩年的愛車，遭到傳動軸攻擊，車損估計大約30多萬，雖然心疼，但至少人平安。原文出處：天外飛來「傳動軸」！轎車安全氣囊爆開 駕駛嚇壞：人生跑馬燈出現 更多民視新聞報導轎車疑閃車！衝撞路旁2車7機車 婦被壓倒頭部受傷台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人民視影音 ・ 2 小時前
愛玩車／Defender全新達卡賽車 細節都在這
愛玩車／Defender全新達卡賽車 細節都在這EBC東森新聞 ・ 16 小時前
電動車新時代! 瑪莎拉蒂推純電SUV.賓士挑戰駕馭極限
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導在全球電動車轉型浪潮中，傳統豪華車品牌瑪莎拉蒂、賓士與BMW，紛紛推出全新電動車型，強調豪華與性能並重，搶佔未來市場，瑪莎拉蒂首度亮相，全球限量的純電雙門跑車和SUV，賓士AMG則推出加速最快的量產車，強調無論電動或燃油模式，都能挑戰駕馭極限。百年大廠，選在百貨展出，靠著油電並行，積極擴大市場，要在2035年歐盟全面電動車化前，掌握先機。民視記者唐詩晴：「電動車百花齊放，擁有百年歷史工藝的瑪沙拉蒂，也推出首款純電SUV，外觀雖然和一般的油車沒有什麼差別，不過進到裡頭可以看到內裝充滿了設計感，幾乎沒有什麼按鍵，因為全部的系統全導入到中控面板上。」百年大廠，選在百貨展出，靠著油電並行，積極擴大市場，要在2035年歐盟全面電動車化前，掌握先機。Maserat臺灣蒙地拿總經理Vincent Liu：「電動車整個全球的這一種，包括政策還有限制，還有未來的這種投資的這些，瑪沙拉蒂從過去曾經思考到，一年要全世界幾萬輛，到現在會轉而走向是奢華。」側掀車門展開，如鷹展翅，市場首款純電GT雙門轎跑車，搭載640匹馬力、雙渦輪引擎，除了這款全球限量的道路版賽車。2035年歐盟全面電動車化。（圖／民視新聞）這台運動敞篷跑車，百分百義大利生產，頂篷只要12秒就能打開，紅色座椅，展現跑車奔馳狂野，但即便是頂級豪車，也得跟上世界趨勢。不讓瑪莎拉蒂專美於前，史上加速最快的賓士AMG量產跑車，零百加速，只要2.8秒，816匹馬力，搭載V8雙渦輪引擎，透過3.7kW車載充電器充電，純電動行駛，馳騁在曠野間13公里，也不是問題。車評、超跑達人張為揚：「豪華品牌目前都還在測試說，他們自己的消Maserati費者，想要的是什麼樣的電動車，畢竟這些人以前開的可能是，有三、四百匹的油車油的SUV，那接下來可能就是要讓這些電動車，也可以有他們燃油車一樣的熱情。」頂級汽車大廠搶占電動車市。（圖／民視新聞）瑪莎拉蒂、賓士保留賽車基因，延續駕駛熱情，幾個歐洲大廠也搶攻休旅市場，包括保時捷凱燕，BMW iX純電旗艦休旅，鞏固金字塔頂端，也要擴大新客群。原文出處：電動車新時代！瑪莎拉蒂推純電SUV 賓士挑戰駕馭極限 更多民視新聞報導中國電動車自燃爆炸！43秒影片曝…網酸：有自爆模式？演技派騙子? 稱電動車被鎖"借車錢" 多店家受害台灣走進國際！力推賴清德外交願景 林佳龍親曝「榮邦計畫」最新突破民視財經網影音 ・ 1 天前
小改大進化 Toyota bZ4X
這次所導入的小改款bZ4X，仍維持單一前驅單馬達動力車型編成，新車售價為128萬，與先前售價相比有著8萬元的調降，親民度可說提升了不少。而此次小改款bZ4X，除了擁有煥然一新的車頭樣貌以及內裝設計之外，在配備上也向上升級，但最大的變革就是換上更大容量的74.7kWh電池組，不僅讓動力更加提升之外，也讓純電最大續航里程從原有626km一舉增加至743km(NEDC)車訊網 ・ 1 天前
Volkswagen Polo GTI 首波配額上市即秒殺，台灣分公司爭取追加配額！
Volkswagen本月推出Polo GTI獲熱切矚目，首批50輛甫上市即銷售一空，台灣福斯汽車極力向德國原廠爭取追加生產。2GameSome ・ 22 小時前
第 62 屆金馬獎星光大道再由 Lexus 擔任接送座駕！
金馬獎是台灣最具指標性的電影文化盛事，也是全球華語暨華人電影創作最高榮耀之一。今年金馬獎堂堂邁入第62屆，持續為無數卓越的影視創作者提供展露藝術視野與動人故事的殿堂。在這場年度盛典中，不僅眾多精湛作品與電影工作者將角逐各項大獎，星光大道上群星匯聚的耀眼風采，更將成為觀眾與媒體目光的焦點，見證華語電影蓬勃創作能量的璀璨綻放。2GameSome ・ 1 天前
台南環保車驚悚自撞! 5車慘遭削尾.變電箱被撞倒
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導今天上午十點多，台南安平區發生驚悚的自撞車禍，一輛民間環保車左轉時車速過快，轉彎幅度過大，失控擦撞停在騎樓的五台汽車，整排車輛車尾都被撞得稀巴爛，還有變電箱也被撞倒，所幸無人傷亡。藍色車身的民間環保回收車，疑似左轉時車速過快，轉彎幅度過大而失控釀禍。（圖／民視新聞）監視器拍下，好幾台汽車停在自家騎樓，卻出現一台藍色環保車高速衝撞，掃過整排汽車車尾，發出一連撞巨大聲響。當地居民說，聽到砰很大聲，砰砰砰砰這樣過去，是撞到我們隔壁，我們這邊整排有五台車。看看每台車車尾都被撞得稀巴爛，最旁邊一台還撞上水泥梁柱，傷上加傷。路旁變電箱也被撞倒，現場滿目瘡痍。事發在台南安平民權路和緯路口前，這台藍色車身的民間環保回收車，疑似左轉時車速過快，轉彎幅度過大而失控釀禍。台南第四分局交通分隊小隊長葉俊麟表示，肇事車輛因左轉失控擦撞騎樓，停放五部汽車及一部機車，並波及一處民宅鐵捲門及台電變電箱，酒測值為0事故無人受傷。環保車擦撞騎樓五部汽車，台電變電箱也被撞倒。（圖／民視新聞）汽車好端端停在自家騎樓也遭受無妄之災，五台汽車、一台機車，加上鐵捲門和變電箱通通遭殃，現場滿目瘡痍。但好在整起車禍無人受傷，而詳細肇事原因還有待調查釐清。原文出處：台南環保車驚悚自撞! 5車慘遭削尾.變電箱被撞倒 更多民視新聞報導又是七旬老翁！高雄75歲駕駛闖紅燈「暴衝」撞5機車台南環保車失控！6車後段遭撞 變電箱也分離警局長研究新槍走火爆頭妻！送醫途中又翻車…民視影音 ・ 1 天前
愛玩車／四品牌旗艦展間台中開幕 Jeep就快了！
愛玩車／四品牌旗艦展間台中開幕 Jeep就快了！EBC東森新聞 ・ 1 天前