九張圖表看全球減排進展！
（德國之聲中文網）時間緊迫，我們必須迅速行動，才能避免氣候危機帶來的最嚴重後果，守護一個適宜人類與其他物種共同繁衍生息的星球。
科學界普遍認為，要實現這一目標，必須將全球平均氣溫的升幅控制在比工業化前水平高2攝氏度以內，理想情況下應控制在1.5攝氏度以內。這一標准已在2015年《巴黎協定》中明確提出。
為此，各國需要在2030年前將排放量減少45%，並在2050年前實現淨零排放。這意味著，各國必須要麼清除與排放量相當的二氧化碳，要麼徹底停止排放。
那麼，全球在實現這些目標方面進展如何？
#1 我們對化石能源的依賴程度有多高？
擺脫煤炭、石油和天然氣是實現碳中和的關鍵。雖然可再生能源在能源結構中的份額正在慢慢地穩步增長，但大多數經濟體仍然嚴重依賴化石能源。
根據英國能源研究所的數據，2024年在各地區可再生能源消費佔比最高的國家分別是：歐洲的挪威（73%）、美洲的巴西（51%）以及亞太地區的新西蘭（42%）和越南（23%）。
與此同時，土庫曼斯坦、特立尼達和多巴哥、科威特、阿爾及利亞、新加坡、伊拉克、卡塔爾和沙特阿拉伯等國仍然99%以上的能源依賴化石燃料。波蘭的化石燃料消費佔比是歐洲最高的，高達87%。
不過，全球燃煤電廠的集中地在其他地方。在全球6552座正在運行的燃煤電廠中，中國擁有3269座。印度（850座）和美國（391座）緊隨其後。盡管自2000年以來，這些國家總共停產、退役和關閉了3940座燃煤電廠，但這些國家在燃煤電廠數量上仍然領先於其他國家。全球能源監測組織（Global Energy Monitor）的數據表明了這一點，該非政府組織負責收集全球化石能源和可再生能源項目的數據。
為了履行《巴黎協定》，世界需要迅速淘汰煤炭。據總部位於柏林的智庫氣候分析組織（Climate Analytics）稱，到2030年，全球煤炭使用量需要比2010年的水平減少80%。
#2 供暖和電力能源來自哪裡？
能源消耗在三個主要方面：交通運輸、電力和供暖。
其中大部分用於供暖。根據總部位於巴黎的國際能源署（IEA）的分析，大約一半的能源消耗用於為家庭、工業和其他應用供暖。
目前，14%的供暖來自可再生能源，國際能源署預計到2028年這一比例將上升到18%。
在公寓樓中，租戶通常無法決定用於供暖的能源類型，但消費者通常可以選擇電力來源。
中東國家從可再生能源中獲取的電力比例最低（5%）。其他地區的表現要好一些，例如，非洲為24%，尤其是拉丁美洲和加勒比地區為63%。
電力來源對於實現交通運輸的碳中和也至關重要。只有當為電動汽車提供動力的電力來自可再生能源時，電動汽車才是真正的氣候友好型交通工具。
#3 運輸領域正在發生怎樣的變化？
與人們日常使用的交通工具不同，運輸領域的減排進展緩慢。雖然總體而言汽車銷量正在下降，但絕大多數售出的汽車仍然是內燃機車型。在2024年售出的7800萬輛汽車中，只有22%（近1760萬輛）是電動汽車。
但飛行等其他高排放的交通方式呢？雖然航空業在全球排放總量中所佔的比例相對較小，但預計到2030年，航空旅行需求將大幅增長。而航空業也是最難實現脫碳的行業之一，因為目前仍然沒有真正意義上的替代方案，來取代為當今飛機提供動力的燃料。氫動力飛機和可持續航空燃料正在探索中，但它們尚未成為可行的選擇。
#4 我們在保護生態系統方面做得如何？
盡管過去幾十年世界各地開展了各種植樹造林工作——尤其是在2000年至2015年間，每年新增1000萬公頃森林——但森林砍伐的速度更快。
過去幾十年森林面積的淨變化表明，在南美洲和非洲，植樹造林的努力遠不足以彌補森林損失。
這一點尤其值得關注，因為這兩個地區在另外一個實際上是積極的排名榜上表現都是不錯的，這兩個地區有大量的受保護森林。這就提出了一個問題，即：這種保護實際上有多大效果。
#5 可再生能源投資是如何發展的？
可再生能源正處於上升趨勢。根據國際能源署（IEA），近年來，碳中和能源吸引的投資已超過化石能源。2015年時，超過一半的能源投資流向了石油、煤炭和天然氣。而預計在2025年，這一比例將降至不到三分之一。
本文最初發表於2021年，並於2025年11月更新，以反映最新進展。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: Gianna-Carina Grün, Rodrigo Menegat Schuinski, Holly Young
其他人也在看
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 2 小時前
海鷗沒來「準鳳凰」強度開飆！粉專揭「1超鬼助攻」恐北轉掃台了
生活中心／綜合報導今年第25號颱風「海鷗」強度升級到中颱，朝南方移動的海鷗沒有對台灣造成直接影響，不過就有最新消息傳出，原本位於關島附近的熱帶擾動90W，增強為熱帶性低氣壓TD29，可能會在24小時之內生成第26號颱風「鳳凰」，就有氣象粉專指出「這時間點」將可能出現另一波冷高壓南下，讓路徑北轉機率升高，最新路線預估曝光。民視 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 3 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新預測！氣象署：下週三開始影響「全台有雨」
[Newtalk新聞] 目前位在關島附近的熱帶性低氣壓TD29將在今(5)天增強為今年第26號鳳凰颱風。中央氣象署公布最新路徑指出，鳳凰颱風將在本週末北轉，往台灣方向移動，預計下週三開始影響各地天氣，屆時，受颱風外圍環流影響，全台有雨。 今日上午熱帶性低氣壓TD29位於北緯8.0度，東經143.4度，即關島附近海域，正以每小時19公里速度，向北北西前進。其中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速為每秒15公尺，瞬間最大陣風可達每秒23公尺。 氣象署預報員黃恩鴻說明，氣象署最新模擬路徑和之前相比更加集中，預估熱帶性低氣壓TD29將在今天增強為輕度颱風，並在本週末移動至菲律賓北側海面後北轉，影響台灣機率增加。氣象署預估，鳳凰颱風將自下週三開始影響台灣，其外圍環流將使北部、東半部地區和恆春半島出現短暫雨，中南部地區則有局部短暫雨發生機率。 至於鳳凰颱風是否和東北季風產生共伴效應，致使北部及東北部地區降下致災性豪雨，黃恩鴻表示，就目前鳳凰颱風模擬移動路徑來看，兩者之間有機會在台灣北方海面產生共伴效應，需特別留意鳳凰颱風發展情形，預先準備防災措施。查看原文更多Newtalk新聞報導奴才們集合囉！台新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風最快「下週一發海警」！北轉逼近台灣 氣象署：3地區下到發紫
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，屆時颱風有北轉趨勢，預估下週二、三最影響台灣，北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
豬農：開市後 才是非洲豬瘟疫情挑戰開始
豬農表示，非洲豬瘟病毒是接觸性傳染，解封後將是最大的考驗，擔憂疫情再起，又禁宰禁運15天，很多畜牧場恐承受不起。希望政府機關拿出魄力，全面禁止廚餘養豬。彰化養豬業者則建議，政府可BOT或委託民間設蒸煮中心。聯合新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰颱風最新路徑曝！下週北轉「經過台灣上空」 估風雨全台有感
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2點生成，天氣風險分析師吳聖宇預測，鳳凰颱風下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三就會經過台灣上空。雖然颱風強度在接近台灣前會有所減弱，但因屬大環流系統，仍可能對各地帶來明顯風雨，且週日晚至下週一白天大台北、宜蘭地區可能出現東北季風與颱風外圍環流交會的顯著降雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 1 小時前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 1 天前
匈牙利用「保麗龍混凝土」造路 塑膠、菸頭獲「重生」還可重複利用
匈牙利公司Makropa將塑膠、玻璃、保麗龍、菸頭等廢棄物，粉碎後混進混凝土中，成為「廢棄物輕質混凝土」（Waste Light Concrete），用作建設道路的基底，獲得瑞士陽光動力基金會（Solar Impulse Foundation）評選為「高效解決方案」（Efficient Solution）認證。 這種製程鎖定的是難以處理，最終只能送到掩埋場或是焚化爐的廢棄物，占所有固體廢棄物約30%到40%，包括高級汽車的儀表板外蓋等，利用專利粉末添加劑和一般混凝土設備，能將粉碎後的混合廢料結合成輕量混凝土，讓廢棄物「重生」。這些混凝土在使用壽命結束後，也可再次粉碎重製，重複使用。 業者表示，一段長100公尺、寬8公尺的道路，約使用104公噸的塑膠，如果是一公里的雙車道路段，則會使用超過1000公噸。與其他「塑膠道路」不同，不是把少量塑膠混入瀝青，而是保留了混凝土基底，用廢棄物取代大部分碎石，且可直接在標準混凝土設備上進行。Yahoo奇摩（國際通） ・ 21 分鐘前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
準颱風鳳凰將生成！AI預估「將爆發性增為強颱」 是否侵台這2天是關鍵
關島附近的熱帶性低氣壓「TD29」預估在今（5）日生成鳳凰颱風，氣象署最新觀測，TD29今日凌晨2時中心位於北緯8.4度，東經143.0度，以每小時8公里速度，向北北西進行，並在11日、12日最接近台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前