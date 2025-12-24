九成年輕人挺高市 「日版梁文傑」小野吸睛1／擴大防衛能力 高市早苗強調將推進修改安保3文件

小野田紀美強調，日本今後也會堅定主張。（翻攝自內閣府X）

面對中國持續挑釁，日本首相高市早苗昨天（23日）強調，將推進修改安全保障相關三份文件的討論，以增強日本國土的防衛力。針對日中關係降到冰點，各界質疑日本政府是否會放軟姿態，日本經濟安保大臣小野田紀美回應，日本不應該對他國有所顧慮，而是要堅定說出自己的主張。

經濟安保大臣小野田紀美在記者會上準備「放大招」。小野田紀美：「我認為作為我國，清楚表達自己國家的立場和想法是非常重要的。不應該對他國有所顧慮，而是要堅定的說出自己的主張，今後也應該持續這樣做。」日中關係持續低氣壓，針對日本政府是否有意克制言論，小野田紀美堅持不會迎合他國改變執政方向，發言再度嗆爆記者的提問。

廣告 廣告

但面對中國威脅，光用說的恐怕不夠。日本《共同社》指出，首相高市早苗23號強調，將推進修訂包括《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》及《防衛力整備計劃》在內的安保三文件。考量到中國持續以強硬手段干擾日本周邊海洋活動，高市早苗首次召開強化海上保安能力的閣僚會議，除表明延續歷屆安全政策，也喊出明年要推動增加大型巡視船的擴充計劃。

日本首相高市早苗：「圍繞我國周邊海域的情勢，正在變得更加嚴峻，但我國的領土和領海，必須堅定不移地加以守護。」而日本外相茂木敏充也在記者會上強調，在推行自由開放的印太過程中，各國安全保障能力的支援同樣重要。

日本外相茂木敏充：「基於這樣的考量，政府安全保障能力強化支援預算，將從81億日圓增加到181億日圓，增額達到100億日圓。未來也會在充分考量各國需求的前提下，妥善加以運用。」日本政府針對2026年度預算案中，高達9兆日圓（約新台幣1.8兆元）的防衛費，也將在26號通過內閣會議拍板定案，展現日本全國總動員對抗威脅的決心。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。