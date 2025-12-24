九成年輕人挺高市 「日版梁文傑」小野吸睛2／高市內閣支持度持續走高！ 年輕人成堅實壁壘

高市內閣支持度持續走高。（翻攝自內閣府X）

日本首相高市早苗上任以來，因為大力抗中立場鮮明，好感度持續攀升。日本媒體最新民調顯示，高市內閣支持率高達73%，其中18至29歲的年輕族群支持率甚至飆破九成。而她親民且直爽的個性，在近期公開活動中表露無遺，參觀寫真展時，甚至還忍不住埋怨起自己臉上的小細紋。

日本首相高市早苗：「這小細紋之類的，就那樣（原封不動）。」沒想到首相也會在意自己的「小細紋」，隨行人員趕緊安慰「大丈夫（沒關係）」。高市早苗22日在東京都參觀回顧一年的「年度報導寫真展」，其中一張坐在自民黨總裁位子上的巨幅特寫照片，名稱為「夢中都不敢想像的椅子」，高市也在上頭留下象徵性的親筆簽名。

日本首相高市早苗：「昨天（12/21）就任首相剛好滿兩個月，說實話才剛剛開始起跑而已。現在民眾對日常生活感到不安，也對未來感到不安，我希望能透過政策，把不安轉變成安心與希望。」

外界對高市的好感度持續爆棚。根據《日本電視台》與《讀賣新聞》最新民調，高市內閣支持率維持在73%的高點；而《產經新聞》與《富士新聞網》的聯合民調更顯示，在18至29歲群體中，支持率竟突破九成。

高市早苗22日也邀請了J-POP、動畫、漫畫、遊戲業界多位重量級人士在首相官邸交流。日本首相高市早苗：「我懷抱想要將日本優秀的內容實力推廣到全世界，這樣強烈的念頭。」出席者包含日本流行音樂教父小室哲哉及多位知名創作歌手，讓日本網友笑稱，曾擔任鼓手的高市早苗根本可以當場組個新樂團。

