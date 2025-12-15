九成成人曾罹牙周病 恩主公籲重質清潔防骨流失危機
（記者陳志仁／新北報導）牙周病是台灣成年人最常見的口腔健康問題之一，根據衛生福利部國民健康署統計，台灣35歲以上成人中，超過九成曾出現不同程度的牙周病變；美國疾病管制與預防中心（CDC）亦指出，30歲以上成人約有47%具有牙周疾病症狀，顯示牙周健康已是全球普遍卻常被忽視的重要議題。
恩主公醫院牙醫部趙冠齊醫師指出，牙周病初期症狀多半輕微，甚至幾乎沒有明顯不適，常讓民眾掉以輕心而延誤治療，常見警訊包括牙齦紅腫、刷牙後仍感覺不乾淨、牙縫變大或口氣改變；若細菌長期堆積於牙齦下方，發炎將逐步破壞牙周組織與齒槽骨，導致牙齒鬆動，嚴重時甚至影響咀嚼與生活品質。
趙冠齊醫師分享，一名60多歲女性主管因工作忙碌、三餐外食，雖每日刷牙，卻因刷牙方式不正確、未確實清潔牙縫，導致牙菌斑長年累積；起初未重視牙齦不適，直到牙齦腫痛、牙齒出現搖動感才就醫，經X光檢查後發現齒槽骨已大範圍吸收，屬於牙周病後期狀態。
針對口腔清潔，趙冠齊醫師強調「質比量重要」，刷牙次數多不代表清得乾淨，刷牙角度錯誤、時間不足或忽略牙縫，仍會讓牙菌斑殘留，刷牙時應兼顧牙齒外側、內側、咬合面及牙齦邊緣；並依牙縫大小搭配牙線或牙間刷輔助清潔，牙刷選擇也應依個人口腔狀況調整，電動牙刷則有助於清潔技巧較不熟練者。
至於治療方式，牙周病須依嚴重程度分階段處理，包括例行洗牙、深層牙周清創，必要時評估牙周手術；趙冠齊醫師提醒，治療後的長期維持與定期追蹤同樣關鍵，建議每3至6個月檢查與洗牙，一旦出現牙齦腫脹、口臭加重、牙齒晃動或牙縫變大等，應及早就醫，才能有效控制病情、保留原生牙齒功能。
其他人也在看
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 29
早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟
清晨醒來，喉嚨一陣乾痛不適，許多人直覺反應是「昨晚著涼感冒了」。然而，耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，尤其在天氣轉冷或空調房內，早上起床的喉嚨痛有高達 90% 的機率並非由病毒引起，而是由睡眠中的三大「隱形殺手」所造成。醫師提醒，這種非感冒引起的喉嚨不適，不僅影響生活品質，其中兩種狀況更可能暗示著潛在的健康隱憂，值得民眾高度警惕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
沉迷越式洗頭！2週後耳朵奇癢 就醫驚見「長滿黴菌」
「越式洗頭」結合洗髮、頭皮按摩及掏耳等服務，吸引不少民眾體驗。不過，有民眾體驗「掏耳朵」服務後雙耳奇癢無比，就醫後竟發現耳朵長滿黴菌；耳鼻喉科醫師提醒，若店家器具消毒不完全，恐增加耳朵感染風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
40歲男吃薑母鴨「大吐血休克」！醫曝致命關鍵：1類人小心別亂補
氣溫驟降，不少人喜歡在寒冷天氣享用薑母鴨、羊肉爐等鍋物禦寒。外科醫師陳榮堅分享一起驚險案例，一名40多歲男性在食用薑母鴨後，突然大量吐血並當場休克，送醫急救後才發現，原因竟與其原本就患有食道靜脈曲張有關。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
腸病毒重症警訊！毛加恩1歲女併發腦炎 夫妻倆沿街求救搶救成功
毛加恩14日透過社群發文回顧當時情況，表示最初是大兒子Noah先出現腸病毒症狀入院，不久後女兒Kyla也開始發燒。在就醫過程中，Kyla在咖啡廳進食時突然出現眼睛上吊、臉色發紫、身體癱軟等症狀，夫妻倆誤以為是食物噎住，緊急施以哈姆立克法並試圖清除口中食物，但無效。情急...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
減肥少吃澱粉？醫揭「3大陷阱」超傷身：糖尿病風險飆44％
許多人因為怕胖不敢吃澱粉，不過醫師提醒，錯誤減醣飲食帶來的風險，可能會增加糖尿病風險，且在BMI< 30、非重度肥胖族群身上竟然更明顯，糖尿病風險竟大幅增加了44%。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 6
蕭敬騰岳父林光寧病逝 醫：中風後最怕嗆到！
蕭敬騰岳父林光寧於北醫病逝，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）在社群透露，父親過去3個月因吸入性肺炎三度住院治療，住院期間身體持續出現新症狀，最終不敵病魔離世。醫師特別提醒，中風患者最怕嗆到，容易導致吸入性肺炎，需特別注意防範。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
瘦瘦針亂象多！民眾組團一起打拼便宜 劑量過重導致狂吐
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。過往建議BMI大於30，應直接使用瘦瘦針，BMI介27至30，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經3個月飲食、運動控制失敗後，才能用藥物。最新指引為BMI大於27，且有合併症時，就可直接使用瘦瘦針，而BMI介於24至27間、腰圍超標、又有併發症的微胖族、泡芙人，應先要求改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
水喝多仍尿偏黃？醫揭「殘酷真相」：1器官壞了！
痛風是因人體內的高尿酸所致，醫師張家銘表示，無症狀的高尿酸更危險，因為高尿酸未必會痛，待檢查發現腎功能下降時，高尿酸常已持續一段時間，它是慢性腎病的重要因子。他表示，民眾可從生活細節了解腎功能，例如明明水喝不少，但尿液卻常偏黃？血壓在正常值上下波動等，都是腎功能受損的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
喉嚨痛不一定是感冒！醫曝可透過「喝水」簡單測試
喉嚨痛是常見症狀，但並非每次都代表感冒來襲！對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，早晨起床時喉嚨疼痛，可透過簡單的「喝水測試」來判斷是否為感冒所致，若喝溫水後症狀明顯緩解，多半是乾燥或其他因素引起，若疼痛持續整天，則可能是病毒感染。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
咖啡喝錯恐骨質疏鬆！最新研究曝「1飲品」反加分
在多數人的生活裡，一天的開始往往離不開一杯咖啡或茶。然而食安專家韋恩分享，根據最新研究指出，每天攝取超過5杯咖啡，可能不利於骨骼強度發展，進而導致骨質疏鬆；不過喝茶則有益於骨密度，因為茶中富含兒茶素，這類植化素被認為有助於促進骨形成、減緩骨質流失。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
1甜食＝神級食物！新研究：吃越多越年輕 有望治療罕病
黑巧克力有助改善大腦、心血管，現在還可抗老化。食安專家韋恩（楊世煒）表示，可可在原產地中南美洲的阿茲特克帝國就被稱為神的食物。研究指出，可可中存在的「可可鹼」，體內濃度較高者的生物年齡低於實際年齡。學者表示，此研究可能為老化研究，甚至為常見的罕病帶來關鍵性的突破。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
你也是嗎？表面正常「其實很痛苦」 小心得了「非典型憂鬱症」
【記者黃泓哲／台北報導】不少人一提到憂鬱症，腦中浮現的多半是失眠、吃不下、體重下降，但精神科醫師楊聰財指出，臨床上其實還有一種常被忽略的「非典型憂鬱症」。這類患者表面看起來不像憂鬱症，甚至遇到好事時還能短暫開心，但私下卻長期感到低落、疲憊，常被誤會是懶惰、抗壓性差，導致延誤就醫。楊聰財提醒，「非典型」不代表少見，而是症狀表現和一般認知相反。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這6種食物養出癌體質！名醫陳衛華成功抗4癌分享：20年壞習慣釀慢性發炎，癌後共處「這樣做」
過去民眾聞癌色變，但根據最新統計顯示，台灣癌症5年相對存活率已突破6成，意味著愈來愈多患者在走過手術、化療與放療後，迎來更長的「癌後人生」。然而，這段旅程並非治療結束就告一段落，而是另一場需要耐心、紀律與支持系統的長跑。台灣癌症基金會日前在「第19屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」中強調，癌後長期共處已成台灣新常態，如何讓病友活得穩、走得久，是下一階段醫療與社會支持的關鍵。被譽為「奇蹟醫師」的宏信診所院長陳衛華，就是在這場長跑中最具代表性的身影。30年間，他歷經骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌、血癌等4癌纏身，卻在一次次身心煎熬後站得更挺。他以醫師與病人雙重身分告訴病友：「正規醫療是抗癌的基礎，但要讓病友能長期穩定、活出品質，還需要將營養照護、生活型態與心理調適整合起來。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
《青青河邊草》何晴病逝 醫示警「視力模糊」別輕忽
大陸「第一古典美人」何晴於13日在北京病逝，享壽61歲。她先前被診斷罹患腦瘤，為此淡出演藝圈。醫師表示，腦瘤不論良性或惡性，都可能造成身心受創，出現視力模糊、步態不穩等症狀，惡性腦瘤平均存活期更僅約15個月。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
每10秒1人喪命！「這疾病」住院率飆升 喘、咳是警訊
慢性阻塞性肺病（COPD）長期位居十大死因之列，全球每10秒鐘就有一個人死於COPD。COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復之呼吸道阻塞，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，約9成患者都是因「吸菸」引起。健保署署長陳亮妤宣布，健保署106年就開始COPD專案，如今將進行更新，預計明年1月1日上路將會挹注2500萬，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
歷經18次化療挺過乳癌 朱芯儀注重飲食睡眠「日喝水2500cc」
生活中心／綜合報導藝人朱芯儀，2021年末遭診斷罹患乳癌，但她並沒有被病魔擊倒，切除乳房後積極化療，避免癌細胞繼續擴散，朱芯儀透露，罹癌對她的人生影響很大，現在每天至少會喝2500到2600CC的水，也會注重飲食跟睡眠，希望能陪兒女走更長遠的路。民視 ・ 1 天前 ・ 4
冬天吃鍋不怕胖！營養師教4招「火鍋瘦身法」 選對鍋底、沾醬吃完一樣瘦
天氣變冷就想吃火鍋，又擔心熱量太高？學會4個簡單技巧，就能邊吃邊瘦。姊妹淘 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
一天刷牙3次不夠 醫示警「3步驟」小心錯了
[NOWnews今日新聞]牙周病是台灣成年人最常見的口腔健康問題之一，而許多民眾因為牙周病早期症狀輕微、幾乎沒有不適而延誤治療，而牙周病初期常見牙齦紅腫、刷牙不易清潔乾淨、牙縫變大或口氣改變，若有牙齦...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 發起對話
室溫18°C是人體溫度 醫：每降1度血管老2歲
世界衛生組織建議室溫18°C是人類的保命線，減重醫師蕭捷健指出，長期待在寒冷的環境，不僅會增加高血壓、心肌梗塞的風險，還可能導致食慾上升、壓力荷爾蒙爆表，陷入肥胖與情緒低落的惡性循環。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2