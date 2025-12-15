九成成人曾罹牙周病 恩主公籲重質清潔防骨流失危機

（記者陳志仁／新北報導）牙周病是台灣成年人最常見的口腔健康問題之一，根據衛生福利部國民健康署統計，台灣35歲以上成人中，超過九成曾出現不同程度的牙周病變；美國疾病管制與預防中心（CDC）亦指出，30歲以上成人約有47%具有牙周疾病症狀，顯示牙周健康已是全球普遍卻常被忽視的重要議題。

恩主公醫院牙醫部趙冠齊醫師指出，牙周病初期症狀多半輕微，甚至幾乎沒有明顯不適，常讓民眾掉以輕心而延誤治療，常見警訊包括牙齦紅腫、刷牙後仍感覺不乾淨、牙縫變大或口氣改變；若細菌長期堆積於牙齦下方，發炎將逐步破壞牙周組織與齒槽骨，導致牙齒鬆動，嚴重時甚至影響咀嚼與生活品質。

趙冠齊醫師分享，一名60多歲女性主管因工作忙碌、三餐外食，雖每日刷牙，卻因刷牙方式不正確、未確實清潔牙縫，導致牙菌斑長年累積；起初未重視牙齦不適，直到牙齦腫痛、牙齒出現搖動感才就醫，經X光檢查後發現齒槽骨已大範圍吸收，屬於牙周病後期狀態。

針對口腔清潔，趙冠齊醫師強調「質比量重要」，刷牙次數多不代表清得乾淨，刷牙角度錯誤、時間不足或忽略牙縫，仍會讓牙菌斑殘留，刷牙時應兼顧牙齒外側、內側、咬合面及牙齦邊緣；並依牙縫大小搭配牙線或牙間刷輔助清潔，牙刷選擇也應依個人口腔狀況調整，電動牙刷則有助於清潔技巧較不熟練者。

至於治療方式，牙周病須依嚴重程度分階段處理，包括例行洗牙、深層牙周清創，必要時評估牙周手術；趙冠齊醫師提醒，治療後的長期維持與定期追蹤同樣關鍵，建議每3至6個月檢查與洗牙，一旦出現牙齦腫脹、口臭加重、牙齒晃動或牙縫變大等，應及早就醫，才能有效控制病情、保留原生牙齒功能。

