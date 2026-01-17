九成機會交棒應佳妤選北市議員 應曉薇：須先承諾照顧自己曾服務的選民
記者周志豪／台北報導
迎戰年底台北市中正萬華區市議員選舉，國民黨將維持本屆4席提名規模，其中現任議員應曉薇是否爭取連任，又或交棒女兒應佳妤，成藍軍布局最大變數。對此，知情人士透露九成機會由應佳妤交棒，應曉薇則設下交棒前提。
應曉薇受訪表示，年底台北市中正萬華區市議員選舉，自己與應佳妤「選舉只會有一個人出線，但服務地方兩個人都不會缺席」，若應佳妤有意接棒，必須承諾照顧原本支持應曉薇的選民，「尤其中低收入戶，都是我心中的肉」。
至於因遭控涉關說京華城容積弊案，前年9月被國民黨中央考紀會處分暫時停止黨權，據悉去年10月應獲交保後，11月黨中央就已撤銷停權處分，也就是說，應已有爭取國民黨提名拚連任資格。對此，應僅說，「盡在不言中」。
國民黨年底台北市中正萬華區市議員選舉，將維持上屆4席提名，若現任4席黨籍市議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平與吳志剛都爭取連任，將與新人一起初選；若應放棄連任，現任議員保障提名，新人則須爭取應留下的1席空間。
而目前國民黨內有意爭取參選中正萬華區市議員新人，有北市府前副發言人郭音蘭、市黨部副主委張延廷、「憶事吳成」領銜人李孝亮，以及曾因賄選遭判當選無效的菜園里前里長周世雄。
至於外界關注的應曉薇女兒應佳妤，目前確定尚未加入國民黨，確定不會爭取國民黨提名。而若應佳妤參選，因其承接母親人脈與服務，又在新人中具一定知名度，也獲部分小草青睞，評估最後仍是藍營能否守下第4席變數。
應曉薇表示，「連任是一定要有的，因為這是對地方的負責」，但自己與應佳妤最終只會有一個人參選。應曉薇甚至坦言，自己的年齡，本來就是要交棒時刻，但會尊重應佳妤意願，「從來不會認為她一定要或不要」。
不過應曉薇強調，自己有太多包袱，擔任台北市議員15年來服務過這麼多選民，「那都是我身上的肉」，自己真的割捨不下，若應佳妤決定要接棒參選市議員，要發誓把他們都照顧好，不然自己也不會交棒。
對於外界將應佳妤貼上「政二代」標籤，應曉薇直言莫名其妙，表示應佳妤從7、8歲就跟著自己跑遍地方大街小巷，地方里民也都看著她們長大，現在看到應佳妤在地方走動也會給予擁抱，不是只是承接上一代。
應曉薇也提到，應佳妤小時候曾說「絕對不當明星、不從政」，如今已快25歲，決定是否參選的考慮點，除「有些心理打擊」，最在意的還是媽媽在地方的服務能否延續，「地方她很用心」。
更多太報報導
一次2個「北漂最美主持人」 李明璇攜妹「四面佛」模式市場拜票不漏接
迎戰2026北市議員選舉 國民黨擬提33人、松信新人一級戰區提「3+2」
國民黨擬1月通過2026直轄市議員提名辦法 維持「N+1」、青年新人百分百加權
其他人也在看
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 75
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 194
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 228
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 62
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 153
藍基層快瘋了！凌濤爆2026初選大混戰內幕 喊話黨中央快做一事
有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣，還有宜蘭縣。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，新竹縣、宜蘭縣、台中市近來初選紛爭，的確讓支持者非常焦慮，他呼籲黨中央要趕快弭平初選進入戰鬥模式。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 31
「賴清德障礙」難跨越！昔市長選舉狂掃72.9%選票 他怎麼辦到的？
即時中心／高睿鴻報導為迎戰年底縣市長大選，各黨皆已積極展開布局，民進黨方面，近日更先後完成彰化縣、高雄市、嘉義縣等地初選，今（15）天則輪到台南市公布初選民調結果。兩位資深綠委陳亭妃、林俊憲歷經激烈競爭後，前者對上國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過後者的58.2%，以小幅差距驚險勝出；對此，陳亭妃受訪時特別致敬總統賴清德，當場表示要看齊他當初連任台南市長時，高達72.9%的破紀錄得票率，引發外界熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 55
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 230
傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨徵召行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，藍營應審慎應戰。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政」。民視 ・ 10 小時前 ・ 40
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 11
初選塵埃落定，暗潮卻方興未艾 綠營南台灣市長戰線提前進入高張力對決
【互傳媒／記者 范家豪／綜合 報導】 隨著年底九合一選舉腳步逼近，民進黨在南台灣多個關鍵縣市的市長初選陸續揭曉互傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 32
國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？
2026九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，讓黨內及基層憂心。有藍營人士認為，至今仍未見黨中央的提名魄力及整合能力，真以為新北、台中都是囊中物？新北、台中若輸掉任何一席，全黨將面臨滅頂之災。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
台灣拿下全球首張232關稅優惠門票 韓企焦慮：1%差距就傷數千億
台美關稅談判拍板，在232條款的…民報 ・ 14 小時前 ・ 7
中國氣噗噗！台美簽MOU「15%關稅＋232最優待遇」 北京跳腳痛批：違反一中原則
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台灣與美國於1月15日達成經貿合作備忘錄（MOU），雙方同意設定台灣對美出口的關稅為15%且不與最惠國（MFN）稅率疊加，並確...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 12
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 5
本周最強內幕》陳亭妃「單妃」殺出總統本命區，林俊憲看板怎麼辦？解密黃國昌訪美，老大哥為何和民眾黨談軍購？
2026九合一地方大選倒數10個月，藍綠各縣市首長人選陸續出爐，如今民進黨競爭尤其激烈的「南二都」初選落幕，高雄市長由民調險勝立委邱議瑩的立委賴瑞隆出線，15日出爐的台南市長「憲妃大戰」，則由立委陳亭妃出線，將第六度對上國民黨對手、台南立委謝龍介，並有機會成為台南歷史上首位女市長。而陳亭妃初選對手、被視為「賴系」的立委林俊憲隨即發文恭賀，並強調團結是勝選唯一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
藍台中"姊弟之爭"首次協商破局! 何欣純跑行程拚藍天變綠地
民視新聞／綜合報導國民黨台中市長提名人選，姊弟之爭僵持不下，立法院副院長江啟臣，還有立委楊瓊瓔，都積極爭取參選，雙方日前協商破局，楊瓊瓔自爆，破局原因是因為提名時程，突然從五月提前到一月；相較藍營人選遲遲未定案，民進黨台中市長參選人何欣純，按照自己的節奏跑行程，爭取選民支持！民視 ・ 8 小時前 ・ 發表留言