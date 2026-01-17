九成機會交棒應佳妤選北市議員 應曉薇：須先承諾照顧自己曾服務的選民

應曉薇與女兒應佳妤。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

迎戰年底台北市中正萬華區市議員選舉，國民黨將維持本屆4席提名規模，其中現任議員應曉薇是否爭取連任，又或交棒女兒應佳妤，成藍軍布局最大變數。對此，知情人士透露九成機會由應佳妤交棒，應曉薇則設下交棒前提。

應曉薇受訪表示，年底台北市中正萬華區市議員選舉，自己與應佳妤「選舉只會有一個人出線，但服務地方兩個人都不會缺席」，若應佳妤有意接棒，必須承諾照顧原本支持應曉薇的選民，「尤其中低收入戶，都是我心中的肉」。

廣告 廣告

至於因遭控涉關說京華城容積弊案，前年9月被國民黨中央考紀會處分暫時停止黨權，據悉去年10月應獲交保後，11月黨中央就已撤銷停權處分，也就是說，應已有爭取國民黨提名拚連任資格。對此，應僅說，「盡在不言中」。

國民黨年底台北市中正萬華區市議員選舉，將維持上屆4席提名，若現任4席黨籍市議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平與吳志剛都爭取連任，將與新人一起初選；若應放棄連任，現任議員保障提名，新人則須爭取應留下的1席空間。

而目前國民黨內有意爭取參選中正萬華區市議員新人，有北市府前副發言人郭音蘭、市黨部副主委張延廷、「憶事吳成」領銜人李孝亮，以及曾因賄選遭判當選無效的菜園里前里長周世雄。

至於外界關注的應曉薇女兒應佳妤，目前確定尚未加入國民黨，確定不會爭取國民黨提名。而若應佳妤參選，因其承接母親人脈與服務，又在新人中具一定知名度，也獲部分小草青睞，評估最後仍是藍營能否守下第4席變數。

應曉薇表示，「連任是一定要有的，因為這是對地方的負責」，但自己與應佳妤最終只會有一個人參選。應曉薇甚至坦言，自己的年齡，本來就是要交棒時刻，但會尊重應佳妤意願，「從來不會認為她一定要或不要」。

不過應曉薇強調，自己有太多包袱，擔任台北市議員15年來服務過這麼多選民，「那都是我身上的肉」，自己真的割捨不下，若應佳妤決定要接棒參選市議員，要發誓把他們都照顧好，不然自己也不會交棒。

對於外界將應佳妤貼上「政二代」標籤，應曉薇直言莫名其妙，表示應佳妤從7、8歲就跟著自己跑遍地方大街小巷，地方里民也都看著她們長大，現在看到應佳妤在地方走動也會給予擁抱，不是只是承接上一代。

應曉薇也提到，應佳妤小時候曾說「絕對不當明星、不從政」，如今已快25歲，決定是否參選的考慮點，除「有些心理打擊」，最在意的還是媽媽在地方的服務能否延續，「地方她很用心」。

更多太報報導

一次2個「北漂最美主持人」 李明璇攜妹「四面佛」模式市場拜票不漏接

迎戰2026北市議員選舉 國民黨擬提33人、松信新人一級戰區提「3+2」

國民黨擬1月通過2026直轄市議員提名辦法 維持「N+1」、青年新人百分百加權