九成結節都非癌！胸腔科醫師破解肺癌篩檢迷思：早期發現存活率逾九成

肺癌連續多年高居國人十大癌症死因之首，被稱為「隱形殺手」。臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡提醒，肺癌早期往往沒有明顯不適，等到出現咳嗽加劇、胸痛或體重下降等症狀時，通常已屬中晚期。但若能在第一期就偵測出來，患者五年存活率可高達九成以上，顯示早期篩檢的重要性不容忽視。

LDCT是目前唯一具實證能有效揪出早期肺癌的工具

為協助民眾及早發現肺部異常，國民健康署提供免費「低劑量電腦斷層（LDCT）」篩檢，每兩年可做一次。此檢查速度快、輻射量低，是目前唯一被國際證實能有效降低肺癌死亡率的篩檢方式。

兩大族群符合補助條件

柯宏叡說明，政府補助的對象主要鎖定肺癌高風險族群，包括：

具肺癌家族史者

● 45至74歲男性

● 40至74歲女性

● 直系血親（父母、子女、兄弟姊妹）曾罹患肺癌

重度吸菸者

● 50至74歲民眾

● 吸菸史達20包-年以上（1天1包、持續20年）

● 目前仍吸菸或戒菸未滿15年

此外，若以吸菸資格接受篩檢者，皆須同步加入戒菸服務，藉此讓篩檢與預防並行，降低長期罹病風險。

九成以上結節是良性 民眾不必過度恐慌

不少民眾擔心篩檢後「看見肺結節」是否等於得了肺癌。柯宏叡澄清，約95%的肺結節為良性，多與感染、瘢痕或發炎反應相關。醫師會依據國際指引評估結節大小、形狀，必要時安排追蹤或進一步檢查，確保安全無虞。

肺癌的發生與吸菸、空氣污染、油煙暴露以及家族遺傳息息相關。柯宏叡提醒，除了按時篩檢外，戒菸、減少油煙曝露、保持居家空氣品質與規律作息，都是降低罹癌風險的重要步驟。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

