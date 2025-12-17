九把刀再度攜手柯震東！賀歲片《功夫》集結強大卡司 劉冠廷變反派

《功夫》電影即將在春節檔期上映，集結了柯震東、朱軒洋、王淨等強大卡司陣容，改編自九把刀同名小說。故事描述兩位高中生意外認識絕世武功大師，學習功夫實現正義，卻捲入一場500年前的江湖恩怨。戴立忍在片中飾演高強師父，劉冠廷則挑戰反派角色。這部耗時兩年、斥資近3億打造的作品，將為觀眾帶來獨屬於台灣的奇幻動作電影體驗。

柯震東在九把刀新作《功夫》與朱軒洋合作。（圖／麻吉砥加提供）

九把刀再度與柯震東合作的賀歲片《功夫》即將問世，引起廣大影迷期待。這部改編自九把刀同名小說的電影，集結了堅強的演員陣容，包括柯震東、朱軒洋和王淨飾演一同練習武功的同學，戴立忍詮釋高強武功大師，而劉冠廷則挑戰大反派角色。

廣告 廣告

柯震東與王淨繼《月老》再度合作（圖／麻吉砥加提供）

電影情節圍繞著兩位高中生，他們意外認識了絕世武功大師，在學習功夫實現正義的過程中，卻也捲入一場延續500年的江湖恩怨。《功夫》的製作團隊花費了兩年時間，投入近3億資金打造這部作品。影片中充滿動作場面，柯震東在片中展現出一出手就讓人噴飛的武功招式。這部電影不僅是一部動作片，更被定位為獨屬於台灣、前所未見的奇幻動作電影。

更多 TVBS 報導

九把刀神作《功夫》正式殺入賀歲檔 戴立忍一指破牆當柯震東、朱軒洋師父

柯震東吃喜酒也出事！親暱摟許瑋甯香肩 挨轟「貴圈真亂」釣出本人了

中國通背拳功夫大師比「打耳光」 挨3掌倒地翻白眼昏迷

「萬年高中生」柯震東翻身！4度合作九把刀 《功夫》晉升功夫片男星

