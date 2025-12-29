九把刀攜《功夫》進軍東京 《哥吉拉》導演認證：柯震東演高中生無違和

九把刀受邀赴日舉辦人影展，老搭檔柯震東及《哥吉拉-1.0》導演山崎貴驚喜現身擔任嘉賓。（麻吉砥加提供）

導演九把刀近日受邀赴日舉辦「九把刀影展」，27、28日於東京接連放映《月老》、《那些年》等四部代表作，票券開賣即秒殺，展現其作品跨越國界的超高人氣。影展第二天更迎來重磅驚喜，除了主演柯震東現身陪看，壓軸場更邀請到《哥吉拉-1.0》奧斯卡金獎導演山崎貴觀影。

現場三位影人進行了一場跨越國界的熱血對談。九把刀感性分享，慶幸當年的自己留下了《那些年》，將青春完整封存。當被問及人生最大後悔，九把刀坦言：「我已經把最大的後悔拍成了電影。」這番話引發山崎貴導演深切共鳴，他自嘲年輕時也沒追到心儀女孩，但也正是這些遺憾，成為推動他走上導演之路的動力。

柯震東海外人氣不減，吸引大批日本迷妹追星觀影。（麻吉砥加提供）

睽違十多年再次重溫出道作，柯震東感觸良多，直言看到當年認真付出的自己「真的很感動」。山崎貴則對柯震東的「凍齡」演技大為讚賞，驚呼其飾演高中生竟毫無違和感，並表示在新作《功夫》的前導預告中，能感受到極強的娛樂節奏，相當期待進戲院觀賞。

九把刀最後表示，與山崎貴最相似之處便是都保有一顆純真的心，「如果有來生，我還是想當導演」。此外，九把刀新作《功夫》即將上映，由於彰化八卦山大佛為《功夫》原著小說中的重要場景之一，改編電影也延續這層連結，透過影像強化場景震撼度，因此特別與彰化月影燈季跨界合作，自即日起展出至3月1日止，每週五、六、日、國定假日及春節連假，限定加碼推出「功夫限定版」雷射光雕秀，透過結合電影主題與燈光演出，打造沉浸式視覺饗宴，邀請民眾闔家前來賞燈迎新年，也為即將到來的賀歲檔期提前暖身。

