九把刀新作《功夫》拜師熱潮席捲全臺 地主玖壹壹臺中參戰

記者周毓洵／臺北報導

由九把刀執導的賀歲檔話題鉅作《功夫》，上映前就掀起「拜師熱潮」，從影廳一路燒到街頭，全臺氣勢爆棚。電影本週末一連三天舉辦TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」，場場爆滿。昨（7）日九把刀率領柯震東、王淨、朱軒洋南下臺中，與地主團體玖壹壹正面交鋒，笑鬧互動讓臺中街頭瞬間變身武林大會現場。

臺灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》改編自九把刀同名小說，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元打造，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒同台演出，將於2月13日賀歲檔正式上映，IMAX等特殊版本同步登場。

《功夫》拜師特別場主創魅力全開，週五臺北場由「師父」戴立忍親自坐鎮，帶領柯震東、王淨、朱軒洋映後現身，近400位影迷齊聲高喊「師父好」，宛如大型拜師儀式，畫面相當壯觀。電影話題也延燒到信義區街頭，眾主演與大型主視覺廣告合影，並曝光與臺虎精釀聯名推出的限定酒款，再度引發討論。

昨（7）日臺中場「武林對決見面會」氣氛更是火熱，九把刀率主演群與玖壹壹春風、洋蔥、健志正面交鋒，現場直接開戰趣味小遊戲。從比吹氣球、拉長音唸台詞到比誰丟得遠，戰況一面倒卻笑料百出，春風與健志接連獲勝，而當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓洋蔥甘拜下風，現場笑聲不斷。

活動尾聲，玖壹壹驚喜端出巨無霸壽桃替王淨慶生，全場齊唱生日快樂歌，將氣氛推向最高潮。見面會結束後，眾人展開臺中掃街行程，從草悟廣場、勤美誠品一路到逢甲夜市發送金光紅包袋，沿途被人潮層層包圍，所到之處皆掀起騷動，成功癱瘓臺中鬧區。接下來劇組也將前進高雄、臺南持續造勢，為《功夫》上映暖身。

九把刀新作《功夫》掀起全臺拜師熱潮，TITAN SCREEN與IMAX特別場場場爆滿。（麻吉砥加提供）

《功夫》朱軒洋（左起）、柯震東、王淨、戴立忍現身臺虎精釀活動，揭曉聯名限定酒款。（麻吉砥加提供）

《功夫》臺中見面會，玖壹壹（左邊三位）為王淨（中）驚喜獻上巨無霸壽桃慶生。（麻吉砥加提供）

《功夫》朱軒洋（左起）、導演九把刀、柯震東、王淨來到臺中逢甲夜市。（麻吉砥加提供）