九把刀柯爸站台 挺林世賢拚黨內初選

市長林世賢十四日舉辦彰化勝利團結大會，現場出現台灣自主研發成功的人形機器人台智寶站台。（記者方一成攝）

民進黨彰化縣長提名類初選民調進入倒數計時，主打經濟與科技牌的彰化市長林世賢十四日舉辦「彰化勝利團結大會」，現場出現台灣自主研發成功的人形機器人「台智寶」站台，成為一大亮點，林世賢強調，產業和經濟是翻轉彰化的重中之重，他將全力引進AI相關產業，並強化彰化的綠能、風電、再生能源等優勢，促進更好的產業經濟，這樣才能透過財政稅收，讓彰化縣民享有更好的福利政策。

在民進黨內無派系包袱的林世賢，自從表態爭取提名後，以經濟發展為主軸，不斷地提出產業政策，致力發展推廣無人機、機器人、無人載具、機器狗等相關科技產業，並連結讓彰化傳統產業轉型。除上個月十六日，在彰市舉辦「彰化隊」成立大會。十四日更擴大規模舉辦「彰化勝利團結大會」，活動現場位在彰化市旭光西路彰化縣首座百貨公司-彰化中友百貨基地前，現場人潮洶湧近三○○○人參與。現場除安排無人機亮相外，更邀請到智慧人形機器人-由上緯智聯公司自主研發的「台智寶」擔任神秘嘉賓。

林世賢表示，只有積極的提出產業規畫，才能有效實現福利政策，不能只談牛肉(福利)、而不問牛肉從哪裡來。發展產業經濟，就可為彰化帶來實質稅收，而他的產業政策是四位候選人中最完整，最具優勢的。彰化最特別的是全國綠能最多的地方，有綠能才可發展AI算力，加上彰化目前的再生能源已經佔一○五%，風電全過第一、太陽能是第二，他將利用彰化的優勢來招商引資，積極發展強化綠能及AI科技、精密機械自動化等產業，此舉也可相對帶動年輕學子返鄉就業，活化在地。在彰化藥師界享有盛名的「刀爸（作家導演九把刀的父親）」、已七十七歲柯毓彬也到現場為林世賢加油打氣，稱讚林世賢多年來深耕地方、關心民生與醫療發展，是值得信賴的新世代領導者。